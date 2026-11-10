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Audiostoners, el mejor homenaje a la obra de Chris Cornell, llega a Tribus con una noche llena de clásicos

Audiostoners se presentará en Tribus Club de Arte el viernes 13 de noviembre. Las entradas están a la venta a través de Ticketway y en boletería de Tribus.

10 de noviembre 2026 · 09:01hs
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Audiostoners

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Audiostoners, el mejor homenaje a la obra de Chris Cornell, llega a Tribus con una noche llena de clásicos

Después de un comienzo de año marcado por la ruta, los escenarios y el reencuentro con el público en distintas ciudades, Audiostoners volverá a presentarse en Santa Fe, con un espectáculo dedicado a la obra de Soundgarden, Audioslave, Temple of the Dog y su carrera solista. Será este viernes 13 de noviembre desde las 21 en Tribus Club de Arte.

En el marco de una nueva gira por distintas ciudades en la que incluye países como España y Chile, la banda presenta un show que combina la potencia de los clásicos más representativos con momentos de gran intensidad emocional, en un recorrido por las diferentes etapas de uno de los artistas más influyentes del rock de las últimas décadas.

Cada presentación de Audiostoners está concebida desde el respeto por la obra original, con un trabajo minucioso en la interpretación, el sonido y la puesta en escena.

Puntos de venta:

Tribus Club de Arte | República de Siria 3572

NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780

NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

NEXON Paraná | Urquiza 1031

Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453

Draxxxo Esperanza | 25 de Mayo 1446

Toselli Hogar Rafaela | Blvd Lehmann 359

ONLINE : www.ticketway.com.ar

VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161

CONSULTAS WHATSAPP TRIBUS : +54 9 3424 21-8187

Tribus Santa Fe homenaje
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