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Estudiantes e Independiente Rivadavia definen la Supercopa: bajas, figuras y posibles formaciones

El Pincha y la Lepra mendocina se enfrentan este jueves en Córdoba por un nuevo trofeo, con lesionados, nombres decisivos y dos probables equipos por la corona.

Ovación

Por Ovación

12 de noviembre 2026 · 08:51hs
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Estudiantes e Independiente Rivadavia definen la Supercopa: bajas, figuras y posibles formaciones

Estudiantes e Independiente Rivadavia se enfrentarán este jueves en Córdoba con la Supercopa Argentina como objetivo. El campeón del Trofeo de Campeones 2025 y el ganador de la Copa Argentina protagonizarán una final que pondrá en juego una nueva estrella. Ambos entrenadores llegan con ausencias importantes, aunque también cuentan con futbolistas determinantes para inclinar la balanza en un partido decisivo.

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El conjunto platense afrontará la definición con algunas complicaciones en cuanto a la disponibilidad de sus futbolistas. Eduardo Domínguez deberá administrar las cargas y evaluar qué jugadores están en condiciones de afrontar el compromiso, sin perder de vista la final de la Copa Libertadores, prevista para el 28 de noviembre.

González Pirez, Alexis Castro y Joaquín Correa serían preservados debido a diferentes inconvenientes físicos. En contrapartida, Guido Carrillo estaría disponible pese a arrastrar una molestia en la zona lumbar.

Marcos Rojo tiene posibilidades de integrar nuevamente la dupla central junto a Santiago Núñez, mientras que Eros Mancuso y Eric Meza mantienen una disputa por un lugar en el sector derecho de la defensa. Ambos presentaron algunas molestias musculares.

Los nombres a seguir en el Pincha:

  • Guido Carrillo: pese a sus problemas lumbares, estaría en condiciones de jugar.

  • Marcos Rojo: se perfila para regresar a la formación titular en la defensa.

  • Eros Mancuso: pelea por un lugar en el equipo y será evaluado hasta último momento.

Independiente Rivadavia también tiene ausencias y apuesta a su poder ofensivo

Del lado mendocino, Alfredo Berti tampoco podrá disponer de todos sus futbolistas. Maximiliano Salas, quien sufrió una rotura de ligamentos, y Luciano Gómez, afectado por una lesión en la rodilla izquierda que comprometió el ligamento cruzado anterior, no estarán disponibles para la final.

Sin embargo, la Lepra cuenta con alternativas importantes para intentar quedarse con el trofeo. Álex Arce, que no fue convocado por la selección paraguaya, estará a disposición del entrenador. José Florentín y Fabrizio Sartori también aparecen como piezas fundamentales dentro de la estructura ofensiva y del funcionamiento colectivo.

Los futbolistas destacados de la Lepra:

  • Álex Arce: el delantero paraguayo estará disponible para afrontar la definición.

  • José Florentín: es uno de los jugadores habituales en el equipo y llega en buenas condiciones.

  • Fabrizio Sartori: se consolidó como una alternativa importante en el ataque mendocino.

Las posibles formaciones para la Supercopa Argentina

Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso o Eric Meza, Santiago Núñez, Marcos Rojo y Gastón Benedetti; Fabricio Pérez, Baltasar Rodríguez, Ezequiel Piovi y Joaquín Tobio Burgos; Guido Carrillo y Tiago Palacios.

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa y Juan Elordi; Tomás Bottari; Gonzalo Ríos, José Florentín y Leonel Bucca; Álex Arce y Fabrizio Sartori.

Estudiantes formaciones Independiente Rivadavia
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