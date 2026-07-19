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Los Pumas perdieron con Inglaterra en un polémico final en Santiago del Estero

El equipo argentino Los Pumas, que utilizó una camiseta en tributo a la Selección capitaneada por Maradona en el Mundial '86, no pudo inspirarse en esa mística y perdió 31 a 24 en un partido con final polémico

Ovación

Por Ovación

19 de julio 2026 · 09:30hs
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Los Pumas cayeron frente a Inglaterra por el Nations Championship en el Madre de Ciudades.  

Los Pumas cayeron frente a Inglaterra por el Nations Championship en el Madre de Ciudades.

 

Los Pumas cerrarán este sábado su participación en la ventana de julio del Nations Championship al enfrentar a Inglaterra en Santiago de Estero, en un partido válido por la tercera fecha del certamen en el cual se enfrentan las mejores selecciones de los hemisferios norte y sur. El compromiso se llevoa cabo en el estadio Madre de Ciudades de la capital de provincia norteña y ante um gran marco de publico.

Los Pumas cayeron frente a Inglaterra

LPero los visitantes respondieron con efectividad y llegaron al tercer try, nuevamente por intermedio de Ben Earl. Con la conversión de Finn Smith, el seleccionado de La Rosa amplió la diferencia.

Los Pumas rindieron homenaje al seleccionado argentino del 86’

En el partido de este sábado 18 de julio frente a Inglaterra, por el Nations Championship, Los Pumas salieron al campo de juego con una camiseta de edición limitada con la que la UAR y el seleccionado argentino rinden homenaje al equipo campeón en 1986, al cumplirse 40 años de un encuentro que quedó para siempre en la historia del deporte argentino.

Desarrollada junto a Le Coq Sportif, la camiseta fue concebida exclusivamente para este partido y simboliza el reconocimiento del rugby argentino a un equipo cuyo legado trascendió su disciplina para convertirse en parte de la memoria colectiva de nuestro país.

Inspirada en los modelos utilizados en 1986, la camiseta recupera elementos icónicos de aquella época y los reinterpreta con tecnología y materiales de alto rendimiento. Su diseño presenta bastones verticales en dos tonos de azul, cuello en V, puños blancos, el logo retro de Le Coq Sportif y el escudo de Los Pumas en dorado, en una pieza conmemorativa creada especialmente para esta ocasión.

Los Pumas Inglaterra Santiago del Estero
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