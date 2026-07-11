Los Pumas derrotaron a Gales y lograron su primer triunfo en Nations Championship

La escuadra dirigida por Felipe Contepomi mantuvo la intensidad, la presión y la dinámica en ataque para imponerse en el Bicentenario de San Juan por 35 a 21 ante los británica.

Con cinco tries y una fiesta, Los Pumas derrotaron a Gales y el Bicentenario rugió.

Los Pumas derrotaron a Gales por 35 a 21 en San Juan y lograron su primera victoria en el Nations Championship de rugby. En este compromiso disputado en San Juan, el seleccionado argentino cumplió una producción convincente y se recuperó de la derrota que la semana pasada sufrió con Escocia, en el inicio del certamen

Después del duro traspié frente a Escocia en Córdoba, el equipo de Felipe Contepomi necesitaba una reacción. Y la encontró con un rendimiento mucho más sólido, agresivo en ataque y efectivo en los momentos determinantes del encuentro.

El comienzo no fue sencillo. Apenas a los tres minutos, Dewi Lake apoyó el primer try para los galeses y puso el marcador 7-0 tras la conversión de Sam Costelow.

Sin embargo, la respuesta argentina fue inmediata. Joaquín Oviedo apoyó el primer try nacional y Tomás Albornoz igualó las acciones con la conversión.

A partir de allí, Los Pumas comenzaron a imponer condiciones. Con velocidad, movilidad y precisión en el manejo de la pelota llegaron los tries de Justo Piccardo, Marcos Kremer y Santiago Carreras, para irse al descanso con una ventaja de 28-14.

Los Pumas, con la misma intensidad en el segundo tiempo

En el complemento, el conjunto argentino mantuvo la intensidad. Nuevamente apareció Oviedo para apoyar su segundo try personal y estirar la diferencia hasta el 35-14. Aunque Gales descontó sobre el cierre mediante Ben Warren, el resultado nunca estuvo realmente en riesgo y Argentina terminó celebrando una victoria muy trabajada.

La provincia de San Juan volvió a demostrar por qué es una de las sedes preferidas del rugby argentino. Miles de familias colmaron las tribunas del Bicentenario y convirtieron el estadio en un verdadero escenario internacional.

San Juan respondió una vez más con organización, infraestructura y un clima que acompañó desde el inicio hasta el final del encuentro, consolidándose como una plaza cada vez más importante para el deporte nacional.

La jornada también quedó marcada por un nuevo hito en la historia del seleccionado.

El segunda línea Guido Petti disputó su partido número 100 con la camiseta de Los Pumas, convirtiéndose en apenas el sexto jugador argentino en alcanzar esa cifra, un reconocimiento a una de las trayectorias más importantes del rugby nacional en la última década.

Con esta victoria, Argentina consiguió su primer triunfo en el Nations Championship y llegará con mayor confianza al próximo compromiso.

El sábado 18 de julio, Los Pumas enfrentarán a Inglaterra en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, en un duelo que volverá a medir al seleccionado nacional frente a otro de los grandes equipos del rugby mundial.