Los Pumas presentarán cinco cambios para jugar con Gales en San Juan

El head coach de Los Pumas, Felipe Contepomi, definió la alineación que jugará frente a Gales en el estadio del Bicentenario de San Juan por la segunda fecha del Nations Championship

Los Pumas confirmaron su formación para recibir a Gales en San Juan.

El head coach del seleccionado argentino de rugby Los Pumas, Felipe Contepomi, confirmó la formación para medirse con Gales en San Juan el próximo sábado a partir de las 16 por la segunda fecha del Nations Championship. La escuadra nacional presentará cinco cambios en relación a la que cayó frente a Escocia en la provincia de Córdoba, y una de esas es la salida del primera línea rafaelino Mayco Vivas quien pasará a ocupar un lugar en el banco de los suplentes.

Luego del traspié en la primera fecha del flamante Nations Championship ante Escocia en Córdoba (derrota 38-47), Los Pumas se preparan para recibir a Gales en el estadio San Juan del Bicentenario, en la provincia de San Juan. Este será la octava presentación oficial del seleccionado nacional en la ciudad, y la segunda vez que enfrenten a los galeses en dicho estadio; la última vez fue en 2018, donde los visitantes se quedaron con la victoria por 23-10.

Felipe Contepomi, head coach del seleccionado nacional, dispuso 5 cambios en el XV inicial respecto al sábado pasado en Córdoba. Boris Wenger ingresa en lugar de Mayco Vivas, Tomás Rapetti por Pedro Delgado, Marcos Kremer por Pablo Matera, Justo Piccardo por Faustino Sánchez Valarolo y Bautista Delguy por Rodrigo Isgró.

Para destacar, Guido Petti (Puma #818) jugará su partido número 100 con la camiseta de Los Pumas. Surgido en el SIC, Petti debutó el 14 de noviembre de 2014 ante Italia, y disputó 17 caps en tres Copas del Mundo (2015, 2019 y 2023). Será el sexto jugador centenario en la historia de Los Pumas.

El rugby argentino es amateur, y los jugadores no se olvidan de los clubes de dónde vienen.

Los Pumas y Gales disputaron 26 encuentros, con 9 triunfos de Los Pumas, 15 de Gales y 2 empates. La última victoria en nuestro país fue en 2006 en la cancha de Vélez Sarsfield, cuando Los Pumas ganaron 45-27.

En el marco del encuentro, el rugby argentino encabezará una acción solidaria en apoyo a la comunidad de la Federación Venezolana de Rugby, afectada por el reciente terremoto en ese país. Se convocará al público a donar indumentaria de rugby en buen estado —camisetas, shorts, medias, botines y pelotas—, que podrá entregarse en el espacio de la Unión Sanjuanina de Rugby en el Fan Fest, así como en la sede de dicha unión (Urquiza 44 Norte), el jueves 9 y viernes 10 de 12 a 22 hs y el sábado 11 de 10 a 14 hs.

Los Pumas para jugar con Gales

La alineación de Los Pumas es la que se detalla a continuación: 1. Boris Wenger, 2. Julián Montoya, 3. Tomás Rapetti, 4. Guido Petti, 5. Matías Alemanno, 6. Santiago Grondona, 7. Marcos Kremer, 8. Joaquín Oviedo, 9. Gonzalo García, 10. Tomás Albornoz, 11. Mateo Carreras, 12. Justo Piccardo, 13. Lucio Cinti, 14. Bautista Delguy, 15. Santiago Carreras. Suplentes: 16. Ignacio Ruiz, 17. Mayco Vivas, 18. Francisco Coria Marchetti, 19. Franco Molina, 20. Pablo Matera, 21. Simón Benítez Cruz, 22. Matías Moroni, 23. Ignacio Mendy

Calendario de Los Pumas

4 de julio – Los Pumas 38 vs Escocia 47 – Córdoba (Nations Championship)

11 de julio – Los Pumas vs Gales – 16:00 hs – San Juan (Nations Championship)

18 de julio – Los Pumas vs Inglaterra – 16:00 hs – Santiago del Estero (Nations Championship)