El head coach de Los Pumas, Felipe Contepomi, dispuso siete variantes en relación al equipo que superó a Italia . Los rafaelinos Mayco Vivas y Pedro Rubiolo irán al banco de los suplentes

Los Pumas confirmaron la alineación para jugar con Francia en París.

El seleccionado argentino de rugby Los Pumas tiene su alineación confirmada para el cotejo ante Francia del próximo sábado 21 en el Stade de France de París, por la quinta fecha del Nations Championship. El duelo entre los argentinos y los europeos tiene el kick off pautado para las 17.10, y tendrá la particularidad que tendrá como árbitro a una mujer: la escocesa Hollie Davidson.

La formación nacional presentará varios cambios en relación a la que derrotó a Italia en Génova, destacando que los rafaelinos Mayco Vivas y Pedro Rubiolo ocuparán un lugar en el banco de suplentes. Por su parte, el centro formado en Los Pampas de Rufino, en la provincia de Santa Fe, Santiago Chocobares, será titular.

Los Pumas confirmados para jugar con Francia

Los Pumas cierran su participación en la primera fase de la Nations Championship ante Francia, este sábado a las 17.10 hs, en el Stade de France, en París. Felipe Contepomi realiza siete variantes con respecto al elenco que le ganó a Italia en Génova la semana pasada. En los forwards, Julián Montoya será el hooker titular y capitán en lugar de Bautista Bernasconi, que debió dejar la concentración tras una lesión muscular.

Además, Tomás Lavanini y Juan Martín González serán titulares en lugar de Pedro Rubiolo y Pablo Matera, quienes esperarán su turno en el banco de suplentes. A su vez, Facundo Isa ingresa al plantel por Joaquín Moro como octavo titular, mientras que Scelzo rotará y será el N°7.

En cuanto a los backs, Lucio Cinti e Ignacio Mendy volverán a la titularidad por Justo Piccardo y Mateo Carreras, que no estarán entre los 23. Gerónimo Prisciantelli además irá de titular en lugar de Rodrigo Isgró y Bautista Delguy pasará a jugar como N° 14.

La referee del encuentro será la escocesa Hollie Davidson, mientras que sus asistentes serán Matthew Carley y Sam Grove-White. Este será el último partido antes del Fin de Semana de las Finales, que determinarán las posiciones del torneo, el cual se jugará en Twickenham entre el 27 y el 29 de noviembre.

Santiago Chocobares, formado en Los Pampas de Rufino, será titular ante los franceses.

Francia llega a este duelo tras vencer por 21 a 19 a Sudáfrica, actual bicampeón del mundo, el último viernes y se posicionó como único líder de la tabla de posiciones del Hemisferio Norte, mientras que Argentina se encuentra en el tercer lugar del Hemisferio Sur.

En el historial, argentinos y franceses se enfrentaron en 56 oportunidades (40 triunfos galos, 15 argentinos y 1 empate) (ver nota aparte).

La última victoria de Los Pumas en territorio francés fue el 22 de noviembre de 2014, por 18 a 13, en el mismo escenario que jugarán este sábado.

La formación y el banco de suplentes

La formación de Los Pumas para jugar en París es la siguiente: Boris Wenger, Julián Montoya y Francisco Moreno; Guido Petti y Tomás Lavanini; Juan Martín González, Juan Martín Scelzo y Facundo Isa; Simón Benítez Cruz y Tomás Albornoz; Ignacio Mendy, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Bautista Delguy y Gerónimo Prisciantelli.

En el banco de suplentes estarán a disposición: Facundo Bosch, Mayco Vivas, Joel Sclavi, Efraín Elías, Pedro Rubiolo, Pablo Matera, Agustín Moyano y Rodrigo Isgró.