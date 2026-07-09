García Cuerva pidió "reconstruir" la Argentina "con diálogo", habló de "cuevas de corrupción" y citó a Messi

En la homilía de este jueves, el arzobispo de Buenos Aires criticó a quienes “aprovechan para dividirnos, haciendo que los pobres sean cada vez más pobres, y ellos cada vez más ricos”

En el marco del tradicional Tedeum del 9 de julio, que se celebró este jueves en la Catedral de Buenos Aires , el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva , habló de “reconstruir” la Argentina “desde el diálogo” y acusó a los que se esconden “en cuevas de corrupción”.

En la celebración religiosa de la que el presidente Javier Milei y parte de su Gabinete, García Cuerva, indicó que “ a veces, como sociedad argentina, recorremos caminos peligrosos , no por cuestiones geográficas, sino porque no nos llevan a ningún buen lugar, o nos meten en laberintos sin salida (…) Caminos en los que algunos aprovechan para dividirnos , para enfrentarnos, robándonos las esperanzas de salir juntos adelante, e scondidos, en todas las épocas, en cuevas de corrupción, haciendo que los pobres sean cada vez más pobres, y ellos, escandalosamente, cada vez más ricos”.

Milei llegó a la Catedral Metropolitana luego de participar por la vigilia del 9 de julio en la Casa Histórica de la Independencia, en Tucumán. El jefe de Estado nacional acudió sin la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Al igual que en la homilía del 25 de Mayo, García Cuerva hizo hincapié en la cuestión social y la solidaridad. “Ante el dolor, ante tantas heridas, la única salida es ser como el buen samaritano. Toda otra opción termina o bien del lado de los salteadores, o bien del lado de los que pasan de largo, sin compadecerse del dolor del herido del camino”, resaltó el.

El arzobispo pidió a Dios “que nos independice de la indiferencia y la insensibilidad frente a los que sufren: los heridos del camino de la vida, los enfermos, los jubilados, los adolescentes y jóvenes víctimas del negocio de los narcotraficantes, los desocupados, las personas con discapacidad”.

Al cierre de la homilía, García Cuerva pidió que en esta fecha “nos comprometamos a caminar unidos hacia un desarrollo integral que tanto anhela nuestro pueblo, que lo hagamos construyendo puentes donde algunos quieren levantar muros, con gestos concretos de cercanía y de acogida con los heridos de la vida, escuchando su clamor y convencidos de que Argentina necesita de todos, porque nadie es descartable, todos somos importantes”.

Asimismo, en el marco del Mundial 2026, el arzobispo se hizo eco de las palabras de Lionel Messi, capitán de la selección argentina.

“Estos días, movilizados por los colores de la selección nacional, se nos enciende el alma, nos unimos en un abrazo con todos, construimos un sueño colectivo y valoramos que el trabajo sea en equipo”, indicó el prelado. Y continuó: “Sigamos con la camiseta puesta y, con pasión, hagamos realidad el mensaje que el 10 publicó alguna vez en sus redes sociales: «Demostramos una vez más que los argentinos, cuando luchamos juntos y unidos, somos capaces de conseguir lo que nos propongamos. El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades»”.

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