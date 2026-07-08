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El récord imposible por el que va Messi en el Mundial 2026

El argentino Lionel Messi anotó su octavo gol en el Mundial 2026 en el inolvidable triunfo 3-2 ante Egipto y sigue a la caza de un récord que parece imposible

8 de julio 2026 · 14:19hs
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El récord imposible por el que va Messi en el Mundial 2026

El argentino Lionel Messi anotó su octavo gol en el Mundial 2026 en el inolvidable triunfo 3-2 sobre Egipto, por los octavos de final, y sigue a la caza de un récord que parece imposible. Se trata de la mayor cantidad de goles anotados por un jugador en un mismo Mundial, cuyo récord está en manos del francés Just Fontaine.

El jugador galo convirtió la impresionante cifra de 13 goles en el Mundial de Suecia 1958, una marca que lleva casi 70 años sin ser superada y que parecía imposible de batir.

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La cuenta goleadora de Fontaine comenzó con una tremenda fase de grupos, donde le convirtió un gol a Escocia, un doblete a Yugoslavia y un hat-trick a Paraguay. Ya en los cuartos de final Fontaine volvió a brillar con dos goles ante Irlanda del Norte en la goleada por 4-0.

Pese a contar con un goleador inigualable, la ilusión de Francia en aquel Mundial llegó hasta las semis, donde caerían 5-2 frente a la Brasil de Pelé. En aquel encuentro Fontaine no pudo brillar, pero sumó un gol a su marca.

Finalmente, en el partido por el tercer puesto contra Alemania, Fontaine volvió a lucirse y colaboró con cuatro goles en la goleada por 6-3 para terminar aquella edición con 13 tantos.

En este Mundial 2026, Messi se ilusiona con romper este récord que parecía imposible. El capitán de la Selección argentina ya convirtió ocho goles en sus primeras cinco presentaciones (tres a Argelia, dos a Austria y uno a Jordania, Cabo Verde y Egipto) y en el mejor de los casos tendrá tres partidos por delante para superar a Fontaine.

Parece imposible, pero Messi ya demostró que es capaz de conseguir todos los récords en el fútbol.

Jugadores con más goles en un mismo Mundial

Just Fontaine (Fra) en Suecia 1958: 13

Sándor Kocsis (Hun) en Suiza 1954: 11

Gerd Müller (Ale) en México 1970: 10

Ademir de Menezes (Bra) y Eusébio (Por) en Brasil 1950 e Inglaterra 1966, respectivamente: 9

Mundial Messi récord
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