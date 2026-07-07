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La alegría de Messi tras el triunfo ante Egipto: "Es una locura lo que hizo este grupo"

El capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, expresó su alegría luego del increíble triunfo ante Egipto por 3-2 en los octavos de final del Mundial 2026

7 de julio 2026 · 17:57hs
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La alegría de Messi tras el triunfo ante Egipto: Es una locura lo que hizo este grupo

El capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, expresó su alegría luego del increíble triunfo ante Egipto por 3-2 en los octavos de final del Mundial 2026 y destacó que “es una locura lo que hizo este grupo”.

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Messi, que fue clave en la remontada gracias a la asistencia que le dio a Cristian Romero para el descuento y a su gol para empatar, explicó que “fue muy igualado todo”, y añadió: “Fue un alivio para todos por cómo se dio el partido. No es fácil levantar un 2-0. Pero como siempre digo, este grupo no baja los brazos nunca”.

A su vez, el rosarino subrayó: “Tuvimos la suerte de conseguir el gol del ‘Cuti’ rápido y todavía quedaba tiempo… Es una locura lo que hizo este grupo hoy”.

Messi, rendido ante esta Selección Argentina

Finalmente, mencionó que está “contento de que la gente pueda seguir alentando y disfrutando del pase”.

La Selección Argentina le dio vuelta un increíble partido a Egipto, en el que llegó a estar con una desventaja de dos goles a los 33 minutos del segundo tiempo y todo indicaba que su camino iba a llegar hasta los octavos de final.

Messi
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