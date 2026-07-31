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Murió Franco Baresi, una leyenda del fútbol italiano

Tenía 66 años y la triste noticia fue confirmada por el Milan que publicó un emotivo mensaje para despedirlo.

Ovación

Por Ovación

31 de julio 2026 · 08:50hs
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Murió Franco Baresi, una leyenda del fútbol italiano

El ex futbolista y leyenda del fútbol de Italia Franco Baresi falleció a los 66 años y el Milan, club en el que fue un emblema, lo despidió en redes sociales con un emotivo mensaje.

“El AC Milan lamenta el fallecimiento de Franco Baresi, una auténtica leyenda del club. Su ejemplo y la profundidad de su carácter permanecerán para siempre al igual que su camiseta con el número 6 como una parte integral y fundamental del ADN y la trayectoria de la institución”, señaló la entidad italiana.

En un mensaje que difundió en sus redes sociales, añadió: “Las condolencias que el AC Milan transmite a toda la familia de Franco Baresi son compartidas por todos los aficionados ‘rossoneri’ en este momento difícil”.

La carrera de Franco Baresi

Había nacido el 8 de mayo de 1960 en la ciudad de Lombardía, al norte de Italia, ingresó en las categorías inferiores de Milan en 1974, debutó con el primer equipo en 1978, con 17 años y 11 meses y en esa institución obtuvo 18 títulos: 6 Serie A (1978-79, 1987-88, 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1995-96); 3 Champions League (1988-89, 1989-90, 1993-94) y 3 Supercopas de Europa (1989, 1990, 1994).

El icónico defensor central está considerado como uno de los mejores de la historia del fútbol y desarrolló toda su carrera profesional en el Milan, donde se consolidó como un símbolo, emblema y leyenda del club italiano.

En el club de Italia disputó 714 partidos oficiales, compartió equipo con figuras como Marco van Basten, Ruud Gullit y Frank Rijkaard, mientras que tuvo como entrenadores a los también legendarios Arrigo Sacchi y Fabio Capello. Baresi tenía liderazgo, calidad defensiva y capacidad para leer el juego lo que lo transformaron en un referente para varias generaciones de futbolistas.

En tanto, con la selección de Italia, integró el plantel que se consagró campeón del mundo en España 1982, pero su mayor protagonismo llegó en los Mundiales de Italia 1990 y Estados Unidos 1994.

Franco Baresi Milan Italia
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