Uno Santa Fe | Unión | Unión

Tras el acuerdo con Unión, Gimnasia presentó a Agustín Colazo

El delantero cordobés superó la revisión médica, firmó contrato por 18 meses y ya se sumó al plantel que conduce Ariel Pereyra. Llega a préstamo desde Unión, donde había quedado relegado en la consideración de Leonardo Madelón.

Ovación

Por Ovación

31 de julio 2026 · 07:54hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Tras el acuerdo con Unión, Gimnasia presentó a Agustín Colazo

Agustín Colazo fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Gimnasia y Esgrima La Plata, que sumó al delantero como una alternativa para reforzar el ataque de cara al Torneo Clausura y la Copa Argentina. El atacante de 25 años llegó proveniente de Unión, superó con éxito la revisión médica y firmó un contrato que lo vinculará con el Lobo hasta diciembre de 2027, en una operación que se concretó mediante un préstamo por 18 meses con opción de compra.

LEER MÁS: Unión oficializó el regreso de Joaquín Mosqueira y destacó un gesto que emocionó

Tras arribar a La Plata, Colazo presenció el triunfo de Gimnasia ante River y, luego de rubricar su vínculo, quedó a disposición del entrenador Ariel "Pata" Pereyra, aunque su presencia entre los convocados para visitar a Aldosivi aparece como poco probable.

Una negociación que tuvo varios capítulos entre Unión y Gimnasia

La llegada del cordobés al conjunto platense no fue sencilla. Durante las negociaciones, el presidente de Unión, Luis Spahn, se mostró reacio a incluir una opción de compra, condición que Gimnasia consideraba indispensable para avanzar por el atacante.

Finalmente, las conversaciones llegaron a buen puerto gracias a la voluntad del futbolista y a un cambio en la negociación paralela por Juan de Dios Pintado, lo que permitió destrabar la operación y sellar la salida del delantero.

En Unión, Colazo había perdido terreno dentro del plantel luego de que Leonardo Madelón decidiera no tenerlo entre sus principales alternativas ofensivas, ante la presencia de futbolistas como Cristian Tarragona, Eric Ramírez y Marcelo Estigarribia.

Un reemplazo para la baja de Marcelo Torres

La incorporación de Colazo responde a la necesidad de Gimnasia de cubrir la lesión de Marcelo "Chelo" Torres, quien sufrió un desgarro grado 3 en el isquiotibial derecho y estará cerca de seis semanas fuera de las canchas.

En la actual temporada, el atacante disputó siete partidos con la camiseta de Unión, cuatro de ellos como titular, y convirtió un gol frente a Vélez.

Agustín Colazo, el goleador que busca reencontrarse

Formado en Belgrano de Córdoba, Colazo debutó como profesional en 2020 y luego pasó por Guillermo Brown de Puerto Madryn, San Martín de Tucumán, Aldosivi y Unión.

LEER MÁS: En La Plata insisten con el supuesto interés de Unión en un jugador de Estudiantes

Su mejor versión apareció en Aldosivi durante 2024, cuando marcó 14 goles en 37 partidos y fue una de las grandes figuras del equipo marplatense que consiguió el ascenso a la Liga Profesional.

Con 143 partidos oficiales y 25 goles en su carrera, el delantero buscará recuperar ese nivel en Gimnasia y convertirse en una pieza importante del ataque del conjunto platense durante la segunda parte de la temporada.

Unión Gimnasia Agustín Colazo
Noticias relacionadas
Lautaro Vargas tiene una oferta del fútbol árabe.

Lautaro Vargas podría emigrar de Unión ante una oferta del fútbol árabe

En Unión esperan que este jueves FIFA levante las inhibiciones.

Día clave en Unión para terminar de levantar las inhibiciones

Cristian Tarragona entrenó de manera diferenciada, pero será titular ante Gimnasia de Mendoza.

El goleador de Unión no se lo pierde: Tarragona será titular ante Gimnasia de Mendoza

union prepara la visita a mendoza con varias dudas y una condicion clave

Unión prepara la visita a Mendoza con varias dudas y una condición clave

Lo último

La dura sanción que recibió Enzo Pérez tras su expulsión en Deportivo Maipú

La dura sanción que recibió Enzo Pérez tras su expulsión en Deportivo Maipú

Llega la última y decisiva fecha del Torneo del Interior A

Llega la última y decisiva fecha del Torneo del Interior A

Murió un legendario defensor del Milan de Italia

Murió un legendario defensor del Milan de Italia

Último Momento
La dura sanción que recibió Enzo Pérez tras su expulsión en Deportivo Maipú

La dura sanción que recibió Enzo Pérez tras su expulsión en Deportivo Maipú

Llega la última y decisiva fecha del Torneo del Interior A

Llega la última y decisiva fecha del Torneo del Interior A

Murió un legendario defensor del Milan de Italia

Murió un legendario defensor del Milan de Italia

Sudamericana: así quedaron armados los cruces de octavos de final

Sudamericana: así quedaron armados los cruces de octavos de final

Se puso en marcha la segunda fecha del Torneo Oficial de damas

Se puso en marcha la segunda fecha del Torneo Oficial de damas

Ovación
Tras el acuerdo con Unión, Gimnasia presentó a Agustín Colazo

Tras el acuerdo con Unión, Gimnasia presentó a Agustín Colazo

Boca ya tiene rival en los octavos: ¿quién es el inesperado adversario?

Boca ya tiene rival en los octavos: ¿quién es el inesperado adversario?

Sudamericana: así quedaron armados los cruces de octavos de final

Sudamericana: así quedaron armados los cruces de octavos de final

Llega la última y decisiva fecha del Torneo del Interior A

Llega la última y decisiva fecha del Torneo del Interior A

Arranca la penúltima fecha del Apertura José Luis Burtovoy

Arranca la penúltima fecha del Apertura José Luis Burtovoy

Policiales
Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

Allanamiento en Bº Schneider: detuvieron a dos hombres por un presunto abuso de armas

Allanamiento en Bº Schneider: detuvieron a dos hombres por un presunto abuso de armas

Escenario
Mery Granados llega a Santa Fe: Vamos a cantar de todo

Mery Granados llega a Santa Fe: "Vamos a cantar de todo"

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de Mina Bien

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de "Mina Bien"

El Oficial Gordillo regresa a Santa Fe con Gordillo 20 años + 1

El Oficial Gordillo regresa a Santa Fe con "Gordillo 20 años + 1"

Una de Pirandello desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal

"Una de Pirandello" desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal