Tras el acuerdo con Unión, Gimnasia presentó a Agustín Colazo

El delantero cordobés superó la revisión médica, firmó contrato por 18 meses y ya se sumó al plantel que conduce Ariel Pereyra. Llega a préstamo desde Unión, donde había quedado relegado en la consideración de Leonardo Madelón.

Agustín Colazo fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Gimnasia y Esgrima La Plata, que sumó al delantero como una alternativa para reforzar el ataque de cara al Torneo Clausura y la Copa Argentina. El atacante de 25 años llegó proveniente de Unión , superó con éxito la revisión médica y firmó un contrato que lo vinculará con el Lobo hasta diciembre de 2027 , en una operación que se concretó mediante un préstamo por 18 meses con opción de compra.

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Tras arribar a La Plata, Colazo presenció el triunfo de Gimnasia ante River y, luego de rubricar su vínculo, quedó a disposición del entrenador Ariel "Pata" Pereyra, aunque su presencia entre los convocados para visitar a Aldosivi aparece como poco probable.

Una negociación que tuvo varios capítulos entre Unión y Gimnasia

La llegada del cordobés al conjunto platense no fue sencilla. Durante las negociaciones, el presidente de Unión, Luis Spahn, se mostró reacio a incluir una opción de compra, condición que Gimnasia consideraba indispensable para avanzar por el atacante.

¡Agustín Colazo se suma a Gimnasia! El jugador firmó contrato hasta Diciembre de 2027.



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Finalmente, las conversaciones llegaron a buen puerto gracias a la voluntad del futbolista y a un cambio en la negociación paralela por Juan de Dios Pintado, lo que permitió destrabar la operación y sellar la salida del delantero.

En Unión, Colazo había perdido terreno dentro del plantel luego de que Leonardo Madelón decidiera no tenerlo entre sus principales alternativas ofensivas, ante la presencia de futbolistas como Cristian Tarragona, Eric Ramírez y Marcelo Estigarribia.

Un reemplazo para la baja de Marcelo Torres

La incorporación de Colazo responde a la necesidad de Gimnasia de cubrir la lesión de Marcelo "Chelo" Torres, quien sufrió un desgarro grado 3 en el isquiotibial derecho y estará cerca de seis semanas fuera de las canchas.

En la actual temporada, el atacante disputó siete partidos con la camiseta de Unión, cuatro de ellos como titular, y convirtió un gol frente a Vélez.

Agustín Colazo, el goleador que busca reencontrarse

Formado en Belgrano de Córdoba, Colazo debutó como profesional en 2020 y luego pasó por Guillermo Brown de Puerto Madryn, San Martín de Tucumán, Aldosivi y Unión.

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Su mejor versión apareció en Aldosivi durante 2024, cuando marcó 14 goles en 37 partidos y fue una de las grandes figuras del equipo marplatense que consiguió el ascenso a la Liga Profesional.

Con 143 partidos oficiales y 25 goles en su carrera, el delantero buscará recuperar ese nivel en Gimnasia y convertirse en una pieza importante del ataque del conjunto platense durante la segunda parte de la temporada.