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Sudamericana: los equipos argentinos ya conocen a sus rivales para los octavos de final

River jugará frente a Independiente Santa Fe, el “Xeneize” tendrá su llave ante Deportivo Recoleta y el “Matador” buscará los cuartos contra Montevideo City Torque.

Ovación

Por Ovación

31 de julio 2026 · 08:45hs
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Sudamericana: los equipos argentinos ya conocen a sus rivales para los octavos de final

River, Boca y Tigre serán los tres representantes del fútbol argentino que disputarán los octavos de final de la Copa Sudamericana, instancia para la cual ya conocen a sus respectivos rivales tras definirse las llaves de la competencia continental.

El "Millonario" obtuvo su pasaje directo a esta fase luego de finalizar en la primera posición del Grupo H con 14 unidades, condición que le otorgó el beneficio de definir su próxima serie en condición de local. Por su parte, el "Xeneize" accedió a este cuadro tras superar por penales a O’Higgins de Chile en los 16avos de final, etapa a la que arribó tras finalizar como uno de los terceros en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

En tanto, el "Matador" de Victoria llega luego de dejar en el camino a Nacional de Uruguay en la ronda previa, validando su presencia en el plano internacional.

Con los cruces debidamente ratificados por la organización, el conjunto dirigido por Eduardo Coudet deberá medirse ante Independiente Santa Fe de Colombia, abriendo la llave como visitante y cerrando la historia ante su público en el Estadio Monumental.

Por su parte, al elenco conducido por Rodolfo Arruabarrena le tocará jugar ante Deportivo Recoleta de Paraguay, en una serie que iniciará en La Bombonera para concluir en territorio paraguayo.

Por último, Tigre buscará seguir haciendo historia en el certamen cuando se enfrente a Montevideo City Torque de Uruguay. El equipo conducido técnicamente por Diego Dabove asumirá el primer duelo ante su parcialidad en el José Dellagiovanna, con la premisa de obtener una ventaja considerable antes de afrontar el viaje para la revancha definitiva.

Si bien la Conmebol no definió las fechas y horarios exactos de los encuentros, el calendario estimado prevé que los partidos de ida se disputen entre el 11 y el 13 de agosto, mientras que la vuelta tendrá lugar entre el 18 y el 20 del mismo mes.

Cuando se podrá dar un Boca vs. River en Copa Sudamericana

El fixture del cuadro determinó que el Superclásico del fútbol argentino podría tener un nuevo capítulo internacional por la Copa Sudamericana en la instancia de semifinales de esta edición, siempre y cuando ambos equipos logren superar sus respectivos compromisos de octavos y cuartos de final.

El último antecedente de este cruce en el certamen se remonta a las semifinales de 2014, el cual dio inicio a una histórica serie de enfrentamientos mano a mano a nivel continental. En aquella ocasión, el conjunto de Núñez eliminó a su clásico rival tras imponerse por 1 a 0 en el Monumental con el recordado gol de Leonardo Pisculichi —luego de que Marcelo Barovero le ataje un penal a Emmanuel Gigliotti al minuto de juego—, que termino en la consagración frente a Atlético Nacional de Colombia.

Sudamericana Boca River
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