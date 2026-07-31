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La dura sanción que recibió Enzo Pérez tras su expulsión en Deportivo Maipú

El Tribunal de Disciplina suspendió por tres partidos al mediocampista de Deportivo Maipú. El ex River realizó gestos de “robo” y protagonizó un fuerte cruce con el cuarto árbitro.

Ovación

Por Ovación

31 de julio 2026 · 09:37hs
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La dura sanción que recibió Enzo Pérez tras su expulsión en Deportivo Maipú

El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sancionó este jueves con tres fechas de suspensión a Enzo Pérez por su reacción durante la derrota de Deportivo Maipú por 1-0 ante Gimnasia y Tiro, disputada en Salta por la fecha 22 de la Primera Nacional.

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El organismo aplicó el artículo 12.3 del Código Disciplinario, utilizado para castigar conductas consideradas inmorales, reprobables o contrarias a la disciplina que no se encuentren contempladas específicamente en otros apartados del reglamento.

Asimismo, Matías Viguet, compañero de Pérez y también expulsado durante el encuentro, recibió la misma sanción de tres partidos.

El conflicto comenzó en el tramo final, cuando el árbitro Gastón Monzón Brizuela sancionó un penal por una infracción de Nicolás Fernández sobre Walter Montoya. Lautaro Gordillo ejecutó el remate, pero el arquero Nahuel Galardi consiguió detenerlo.

Sin embargo, la terna arbitral consideró que Galardi se había adelantado y ordenó repetir la ejecución. La decisión provocó una fuerte protesta de los futbolistas del conjunto mendocino y derivó en las expulsiones de Viguet y Pérez.

Qué ocurrió con Enzo Pérez en Deportivo Maipú

El experimentado volante realizó gestos con ambas manos para señalar un supuesto “robo” y, después de recibir la tarjeta roja, se dirigió hacia el cuarto árbitro para reclamarle cara a cara. Compañeros e integrantes del cuerpo técnico debieron intervenir para contenerlo antes de que abandonara el campo de juego.

Gordillo volvió a hacerse cargo del penal y convirtió el único gol del encuentro, mientras Deportivo Maipú terminó el partido con nueve jugadores y no consiguió reaccionar.

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El club mendocino respaldó posteriormente a Pérez mediante un comunicado y negó que hubiera agredido físicamente o escupido a alguno de los integrantes de la terna arbitral. El informe oficial tampoco menciona un escupitajo, sino lenguaje ofensivo, los gestos realizados y el intento de increpar al cuarto árbitro.

La sanción representa un golpe para el futbolista de 40 años, quien había regresado recientemente a Deportivo Maipú, institución en la que comenzó su carrera, y apenas disputaba su segundo partido desde la vuelta.

Enzo Pérez Deportivo Maipú sanción
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