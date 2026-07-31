Llega la última y decisiva fecha del Torneo del Interior A

Santa Fe Rugby Club buscará la clasificación a los cuartos de final cuando visite a Córdoba Athlétic por el Torneo del Interior A que organiza la Unión Argentina

Se viene una fecha clave para Santa Fe Rugby en el Torneo del Interior.

El Torneo del Interior afrontará este sábado 1° de agosto una jornada determinante para la definición del certamen. En el TDI A se disputará la sexta y última fecha de la fase de grupos, que definirá los clasificados a los cuartos de final, mientras que en el TDI B será el turno de las semifinales, instancia en la que los cuatro equipos restantes buscarán un lugar en la definición del campeonato. Como encuentro televisado de la jornada, Tala RC y Estudiantes de Paraná se medirán con transmisión en vivo por Disney+ Premium.

En cuanto a la Zona 3 del Torneo del Interior A, el único representante de la Unión Santafesina en la competición define su futuro en la última fecha de la fase de grupos. En barrio Jardín Espinosa, Santa Fe Rugby Club visitará a Córdoba Athlétic desde las 15.30 con el arbitraje del rosarino Damián Schneider. Los Tricolores dependen de sí mismos, pero sería clave sacar un punto ante los cordobeses, para no depender de lo que pase entre Jockey de Rosario y Universitario de Córdoba.

La U cordobesa estará jugando en Fisherton con el verdiblanco rosarino, líder del grupo y ya clasificado a la siguiente fase. El conjunto de La Lomita necesita ganar y esperar una caída de Santa Fe Rugby, que recibirá a Córdoba Athletic, para mantener vivas sus chances de avanzar. Las posiciones se encuentran del siguiente modo: Jockey Club Rosario 21; Santa Fe Rugby 15; Universitario de Córdoba 11; y Córdoba Athletic 7.

En la fecha pasada, la escuadra de Sauce Viejo cayó en condición de local frente a Jockey de Rosario por 40 a 30, mientras que Córdoba Athlétic perdió como visitante frente a Universitario de Córdoba por un ajustado 28 a 26. Justamente, el equipo de Jardín Espinosa buscará volver al triunfo y cerrar su participación con un resultado positivo que le permita finalizar en la tercera posición del grupo.

En cuanto a los demás elencos litoraleños, por la Zona 2, en Villa Warcalde, el campeón vigente del rugby cordobés recibirá a Estudiantes de Paraná. El local llega como líder de la Zona 2, con 25 puntos, y una sólida victoria ante Urú Curé RC en Río Cuarto (21-40), mientras que la visita lo escolta con 21. Estudiantes viene de golear 81-0 a Curne.

En la Zona 1, Gimnasia y Esgrima visitará a Marista de Mendoza buscando un triunfo para también lograr el cometido de pasar a la siguiente instancia. En la Zona 4, Jockey de Córdoba también llega invicto tras cinco victorias consecutivas. El elenco hípico visitará a Duendes en Rosario con la misión de cerrar la fase regular en la primera posición.

Una victoria le garantizará ese objetivo, mientras que una derrota obligará a sacar cuentas según los puntos bonus obtenidos para determinar su ubicación definitiva y el rival que enfrentará en los cuartos de final.

La programación en el Torneo del Interior

-TDI A – Fecha 6 – sábado 1° de agosto (todos los partidos serán a las 15:30 h)

Zona 1

Marista RC vs. Gimnasia y Esgrima de Rosario (Tomás Ninci – Cordobesa)

Mendoza RC vs. Tucumán Rugby (Esteban Filipanics – Cordobesa)

Zona 2

Tala RC vs. Estudiantes de Paraná (Federico Longobardi – Rosario)

CURNE vs. Urú Curé (Joaquín Zapata – Santafesina)

Zona 3

Jockey Club de Rosario vs. Universitario de Córdoba (Gastón Rogé – Mar del Plata)

Córdoba Athletic vs. Santa Fe Rugby (Damián Schneider – Rosario)

Zona 4

Duendes RC vs. Jockey Club de Córdoba (Juan Manuel Martínez – Cuyo)

La Tablada vs. Old Resian (Juan Zubieta – URNE)

TDI B – Semifinales – 1° de agosto

15: – Natación y Gimnasia vs. Sociedad Sportiva (Leandro Peker – Misiones)

15:30 – Tucumán Lawn Tennis vs. Paraná Rowing Club (Agustín Altabe – Cordobesa)