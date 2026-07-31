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Boca ya tiene rival en los octavos: ¿quién es el inesperado adversario?

El Xeneize dejó atrás el repechaje ante O'Higgins y ahora se enfoca en la serie frente a Deportivo Recoleta. La ida se jugará en la semana del 12 de agosto en La Bombonera y la revancha será siete días después en Paraguay.

31 de julio 2026 · 07:44hs
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Boca ya tiene rival en los octavos: ¿quién es el inesperado adversario?

Boca dejó atrás un duro escollo en la Copa Sudamericana al eliminar a O'Higgins de Chile en la definición por penales, luego de igualar 1-1 en el marcador global. El equipo de Rodolfo Arruabarrena se impuso 1-0 en La Bombonera, perdió por el mismo resultado en territorio chileno y terminó sellando la clasificación desde los doce pasos.

Con el boleto asegurado a los octavos de final, el conjunto azul y oro ya conoce a su próximo adversario y espera la confirmación oficial del cronograma por parte de la Conmebol.

Recoleta, el próximo desafío internacional de Boca

El rival de Boca será Deportivo Recoleta, equipo paraguayo que tuvo una destacada actuación en la fase de grupos al finalizar como líder de su zona con ocho puntos, en un grupo que compartió con San Lorenzo y Santos.

La ida de los octavos de final está prevista para la semana del 12 de agosto, aunque la Conmebol todavía debe oficializar el día y el horario del encuentro. El compromiso se disputará en La Bombonera, donde Boca buscará sacar una ventaja de cara a la definición.

La serie se definirá en Paraguay

Una semana más tarde se jugará el encuentro de vuelta en Paraguay, donde Deportivo Recoleta hará de local, con el Defensores del Chaco como escenario más probable para definir el pasaje a los cuartos de final.

Luego de superar un repechaje cargado de tensión, Boca intentará seguir avanzando en un certamen que se convirtió en uno de los grandes objetivos de la temporada.

Boca O'Higgins Recoleta
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