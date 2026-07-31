Arranca la penúltima fecha del Apertura José Luis Burtovoy

La Perla del Oeste, uno de los líderes del Apertura de Primera A, visitará este viernes al escolta Sanjustino en el Coloso del Oeste. Colón (SJ), el otro puntero, juega el sábado con Cosmos

La Perla visitará a Sanjustino en el inicio de la fecha 20 del Apertura Polaca Burtovoy.

Se pondrá en marcha la penúltima fecha del Torneo Apertura José Luis Burtovoy de Primera A que organiza la Liga Santafesina. Es una fecha clave, ya que La Perla y Colón de San Justo, que son los líderes del certamen, no tienen margen de error a muy poco del final. El azulgrana abrirá la vigésima jornada visitando en el Coloso del Oeste a San Justino este viernes a partir de las 21, mientras que el sábado, en los horarios habituales, el otro puntero, Colón de San Justo será anfitrión de Cosmos. Sin embargo el cierre de la programación se producirá el miércoles en Santo Tomé, cuando el último campeón Unión sea anfitrión de Universidad.

Este viernes por la noche comenzará una nueva fecha de la Liga Santafesina de Fútbol. En uno de los adelantos, La Perla del Oeste, visitará a Sanjustino a partir de las 21. El equipo de Recreo visitará el Coloso el próximo sábado, buscando seguir en la punta como lo hizo desde el inicio del torneo, el Matador tendrá que buscar ganar y esperar, a la vez debe dosificar físicamente a sus mejores jugadores, de cara a los cuartos de final de Copa Santa Fe.

El sábado desde las 15.30, en el estadio Mercedes Alessio de Bieler, Colón de San Justo, otro de los líderes de la competición, será anfitrión de Cosmos, también buscando un resultado positivo para no perder nada en una fecha clave, ya que después solamente quedará una jornada. En la fecha 21, el azulgrana recibirá a Ateneo Inmaculada, y el Conquistador visitará a Las Flores II. Por su parte, Sanjustino, visitará a Universidad del Litoral en la Colonia San José.

La programación continuará el sábado desde las 15.30 con los siguientes cruces: Ateneo Inmaculada con Gimnasia, Unión con Universidad, Juventud Unida con Independiente, Náutico El Quillá con Academia Cabrera, Colón con Ciclón Racing, Nacional con Ciclón Norte, Sportivo Guadalupe con Newell´s, Deportivo Santa Rosa con Nobleza, La Salle Jobson con Las Flores II.

Las posiciones se encuentran del siguiente modo; Colón de San Justo y La Perla 46; Sanjustino 42, Sportivo Guadalupe 39, La Salle Jobson 33, Juventud Unida 28, Ciclón Racing y Colón 27, Cosmos e Independiente 25; El Quillá y Ateneo Inmaculada 24, Gimnasia y Esgrima 23, Unión 22, Nacional y Nobleza 21; Academia Cabrera y Universidad 19, Las Flores II, Newell´s y Ciclón Norte 18, Deportivo Santa Rosa 8.

En el certamen de Primera B liguista

Este viernes comenzará a despedirse el torneo Apertura 2026 de la Segunda División cuyo flamante campeón es Santa Fe, quien lograse el título el fin de semana pasado. En el predio Nery Pumpido, Agua y El Cadi abren esta decimonovena y última fecha, la cual tendrá el grueso de los partidos el sábado. Culminada la misma quedarán definidos los 10 que van a la Zona Campeonato y los 10 que van a la Zona Repechaje, las zonas que conformarán el torneo que se disputará a continuación.

El campeón Santa Fe FC visitará el sábado a Banco Provincial en Altos del Valle.

La programación establece los siguientes cotejos este sábado 1° de agosto desde las 15.30: Los Canarios con Nuevo Horizonte, Loyola con El Pozo, Atlético Floresta con Don Salvador, Defensores de Peñaloza con Atenas, Los Juveniles con Vecinal Gálvez, Banco Provincial con Santa Fe Fútbol, Atlético Arroyo Leyes con San Cristóbal, Los Piratitas con Pucará, Defensores de Alto Verde con Belgrano de Coronda.

Las posiciones se encuentran de esta manera: Santa Fe FC 48; Banco Provincial 42, Nuevo Horizonte 40, Los Canarios 39, Pucará 36, San Cristóbal 34, El Cadi de Rincón y Belgrano de Coronda 29, Defensores de Alto Verde 28, Atenas 26, El Pozo 25, Vecinal Gálvez 23, Loyola 21, Los Piratitas 29, Don Salvador 16, Los Juveniles 13, Deportivo Agua 12, Atlético Floresta 10, Defensores de Peñaloza 4 y Atlético Arroyo Leyes 3.