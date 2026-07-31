Se puso en marcha la segunda fecha del Torneo Oficial de damas

En uno de los adelantos de la Zona Campeonato, El Quillá Amarillo sorprendió a La Salle Jobson por la mínima diferencia, y en el ascenso, CRAI Blanco logró una holgada victoria

Náutico El Quillá Amarillo consiguió un importante triunfo ante La Salle en el inicio de la segunda fecha del Torneo Oficial.

La acción en el Torneo Oficial de damas que organiza la Asociación Santafesina de Hockey no se detiene. Entre semana hubo acción en los dos estamentos correspondientes a la segunda fecha. En la Zona Campeonato, se produjo la victoria de El Quillá Amarillo sobre La Salle Jobson por la mínima diferencia, mientras que en la Zona Ascenso, CRAI goleó a El Quillá C, ambos cotejos disputados en el estadio Sergio Antoniazzi ubicado junto al lago del Parque del Sur.

Por la segunda fecha de la Zona Campeonato, junto al lago del Parque Belgrano, Náutico El Quillá Amarillo se impuso por 1 a 0 a La Salle Jobson en un cotejo que tuvo como árbitros a Nicolás Kakazú y Santiago Toretta. El único gol para la escudra Tiburona dirigida por Lucas Larrosa la consiguió Agostina Forni a los diecinueve minutos de juego. En reserva fue empate 1 a 1, marcando Lucía Rossi para la escuadra Colegial, y Carmela Balestra para las anfitrionas.

Este sábado 1° de agosto continuará la disputa de la segunda fecha. Banco y El Quillá protagonizarán una nueva edición del clásico en Altos del Valle. Frente a frente estarán dos de los equipos que marcaron el ritmo en las últimas temporadas. Las Kresteras llegan con el antecedente favorable de las últimas, luego de consagrarse tanto en el Torneo Dos Orillas como en el Oficial de la pasada temporada. En el inicio ratificaron su jerarquía al imponerse con autoridad como visitante frente a Colón de San Justo.

Las Tiburonas buscan afianzar la propuesta de Ariel Pérez Carli como entrenador, manteniendo la intensidad, la presión alta y el protagonismo que caracterizan al equipo. Todo indica que será un encuentro de alto vuelo, con dos conjuntos de perfil ofensivo que prometen un partido dinámico y con situaciones en ambos arcos.

Por su parte, Universitario hará su estreno como local frente a Santa Fe RC, en un duelo entre dos que buscarán dejar atrás el traspié del debut. Las Cuervas cayeron ante La Salle y el Tricolor no pudo frente a CRAI; con la necesidad de sumar sus primeros puntos, ambos intentarán mostrar una mejor versión.

Alma Juniors de Esperanza será anfitrión de Argentino de San Carlos por la zona ascenso.

En tanto, Colón de San Justo volverá a ser anfitrión, esta vez de las Gitanas. El Conquistador buscará dar un paso adelante en su funcionamiento e irá por sus primeros puntos. Enfrente, tendrá a un adversario que arrancó con el pie derecho e intentará reafirmar su candidatura con otro buen resultado. Las posiciones se encuentran del siguiente modo: Banco Provincial, El Quillá, La Salle Jobson, El Quillá Amarillo y CRAI 3; Universitario, Santa Fe RC y Colón de San Justo 0.

Victoria Gitana en el ascenso

En el certamen de ascenso, por la segunda fecha, en el estadio Sergio Antoniazzi, CRAI Blanco goleó a El Quillá Blanco con goles de Lucía Cimadevilla, dos de Eugenia Veglia, Julia López Cortés y Milagros Cimadevilla. En la divisional reserva, El Quillá se impuso por 3 a 2 con goles de Milagros Cerra, y Abril Kloss en dos oportunidades, mientras que para las de la autopista, lo hicieron Dolores Medina y Anna Aguirre. Las posiciones quedaron del siguiente modo: CRAI Blanco 6; Argentino de San Carlos, Alma Juniors de Esperanza y Santa Fe RC B 3; Colón y Atlético Franck 1; Unión, Santa Fe RC C, CRaR y El Quillá Blanco 0.

Alma Juniors y Argentino de San Carlos medirán fuerzas en Esperanza. Será un choque entre dos serios candidatos que comenzaron el torneo con actuaciones sólidas y victorias que respaldaron sus aspiraciones de pelear los primeros puestos. Otra serie que promete emociones será la que animarán Atlético Franck y Santa Fe RC “B“. El rojo empató en su estreno frente a Colón, mientras que el Santa superó a la tira “C“ en el duelo interno.

Ambos buscarán un resultado que les permita seguir afirmando sus aspiraciones. En Sauce Viejo, Santa Fe RC C recibirá a CRAR. Las dueñas de casa buscarán seguir creciendo desde lo colectivo y táctico, mientras que el verde intentará marcar el pulso del partido desde el inicio y hacer valer sus credenciales en la categoría. Finalmente, el domingo en cancha de La Salle, Unión recibirá a Colón, en un cruce donde habrá mucho más que tres puntos en juego para sus planteles.