Las terminales portuarias y la Zona Franca Santafesina registraron un fuerte crecimiento durante los primeros seis meses del año, con récords en movimiento de contenedores y cargas. Desde el Gobierno provincial destacaron que los resultados responden a una estrategia para fortalecer la infraestructura logística y la competitividad.

Más cargas y récords de contenedores: los puertos de Santa Fe movieron 2,8 millones de toneladas en seis meses

El sistema portuario público de Santa Fe movilizó más de 2,8 millones de toneladas de carga entre enero y junio , en un semestre que mostró una fuerte recuperación de la actividad en las terminales concesionadas por la Provincia. El crecimiento estuvo acompañado por mayores volúmenes de exportación, un incremento en el movimiento de contenedores y una expansión de las operaciones logísticas.

Desde el Gobierno provincial atribuyeron estos resultados a la estrategia impulsada para fortalecer la infraestructura portuaria y consolidar a Santa Fe como un nodo logístico para el comercio nacional e internacional.

En ese marco, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, sostuvo que la provincia "está rumbo a convertirse en el canal logístico de un país más conectado" y explicó que la gestión trabaja en un plan integral que incluye herramientas como Exporta Simple y adecuaciones normativas para favorecer que las exportaciones se canalicen a través de los puertos santafesinos.

Además, señaló que fortalecer la competitividad del sistema portuario forma parte de las prioridades de la gestión provincial. "Concebimos a la logística como un pilar estratégico para el desarrollo de toda la provincia", afirmó.

El funcionario también destacó que las inversiones en infraestructura, como el tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe, buscan potenciar la actividad portuaria y el transporte multimodal de cargas. En ese sentido, consideró que la provincia tiene condiciones para convertirse en una plataforma logística para minerales como el litio, el cobre sanjuanino y productos provenientes de Brasil.

Puerto Rosario, el principal motor del crecimiento

El Ente Administrador Puerto Rosario (Enapro) fue el que registró el mayor movimiento de cargas durante el semestre, con 2.156.428 toneladas, lo que representa un 48 % más que en el mismo período de 2025 y el mejor desempeño semestral desde su creación.

Dentro de ese volumen, Servicios Portuarios S.A. (Sepor) movilizó 1.408.414 toneladas, con un incremento del 72 % interanual, mientras que Terminal Puerto Rosario (TPR) alcanzó 748.014 toneladas entre graneles y contenedores. Además, registró un récord de 58.631 TEUs, un 78 % más que en igual período del año pasado.

Puerto Santa Fe

La Terminal Agrograneles del Ente Administrador Puerto Santa Fe superó las 110.000 toneladas durante el primer semestre y consolidó la recuperación iniciada en 2025.

Según informó la Provincia, tras el cese de los servicios de partido de maíz, el puerto reorientó su actividad hacia cooperativas y pequeños y medianos productores. Para el segundo semestre y 2027 prevé ampliar las operaciones de comercio exterior y fortalecer los vínculos comerciales con Uruguay.

Villa Constitución y Reconquista

En el Puerto Villa Constitución, la Terminal II embarcó 182.085 toneladas, con un crecimiento del 34 % respecto de 2025 y del 52 % frente a 2024. Además, el volumen actual multiplica por más de cinco el registrado en 2023.

Por su parte, el Puerto Reconquista continuó ampliando su actividad vinculada al transporte fluvial y náutico. Durante el semestre realizó 14 servicios de río, frente a los cuatro del mismo período de 2025, mientras que la capacidad de sus guarderías náuticas pasó de 750 embarcaciones en 2024 a 1.200 en 2026.

Récord en la Zona Franca Santafesina

La Zona Franca Santafesina también mostró un importante crecimiento durante el primer semestre. De acuerdo con los datos oficiales, movilizó 340.131 toneladas de cargas a granel, un 53,8 % más que en 2025 y casi tres veces el volumen registrado en 2022.

El crecimiento estuvo impulsado por la consolidación del transporte fluvial, que pasó de no registrar actividad antes de 2025 a movilizar cerca de 188.000 toneladas.

Además, el movimiento de camiones alcanzó un máximo de 12.997 ingresos y egresos, frente a los 3.576 contabilizados en 2022. A esto se sumó el denominado "Operativo Palanquillas", mediante el cual se transportaron 52.000 toneladas de acero semielaborado y 1.792 camiones provenientes de las plantas de Gerdau y ArcelorMittal Acindar, consolidando a la Zona Franca como un punto estratégico para la logística industrial de la provincia.