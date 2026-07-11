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Unión tuvo su primera prueba: goleó a Ben Hur y Madelón empezó a mostrar sus cartas

Unión disputó dos amistosos de pretemporada en el 15 de Abril ante Ben Hur. El equipo titular ganó 4-0 con dos goles de Julián Palacios y dos de Cristian Tarragona, mientras que los suplentes repitieron resultado.

Ovación

Por Ovación

11 de julio 2026 · 13:26hs
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Unión puso en marcha su preparación futbolística de cara al Torneo Clausura de la Liga Profesional con su primer amistoso de pretemporada. En el estadio 15 de Abril, el equipo dirigido por Leonardo Madelón recibió a Ben Hur de Rafaela, elenco que se prepara para disputar el Torneo Federal, y cerró la jornada con dos goleadas por 4-0.

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La primera prueba dejó varios indicios del armado que imagina el entrenador rojiblanco, con una formación inicial que presentó algunas modificaciones respecto al plantel que terminó el semestre pasado y con futbolistas que empiezan a ganar terreno en la consideración del cuerpo técnico.

Tarragona y Palacios fueron protagonistas en el primer equipo de Unión

El primer encuentro tuvo una duración dividida en un bloque de 40 minutos y otro de 30, y terminó con una contundente victoria de Unión por 4-0. Julián Palacios, en dos oportunidades, y Cristian Tarragona, también con un doblete, fueron los encargados de marcar los goles.

Para ese partido, Madelón dispuso de un equipo integrado por Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña y Lucas Ayala; Julián Palacios, Lucas Menossi, Santino Vera y Mauro Luna Diale; Misael Aguirre y Cristian Tarragona.

Una de las principales novedades estuvo en la presencia de Mauro Luna Diale como titular, pese a que todavía no firmó su contrato con Unión. El mediocampista ofensivo fue utilizado desde el arranque y es una de las piezas que el entrenador pretende tener a disposición para la competencia oficial.

También fue significativo el lugar de Lucas Ayala como lateral izquierdo titular, quien aparece como la alternativa para cubrir el sector que quedó vacante tras la transferencia de Mateo Del Blanco al Racing de Estrasburgo.

En la zona media, Madelón probó una dupla inédita respecto al primer semestre: Lucas Menossi y Santino Vera. La salida de Rafael Profini al Kharkiv de Ucrania y la inminente partida de Mauro Pittón a Tenerife de España obligaron al entrenador a buscar nuevas variantes para la mitad de la cancha.

Además, llamó la atención la presencia de Misael Aguirre como segundo delantero, acompañando a Tarragona en ofensiva, una variante que el cuerpo técnico comenzó a evaluar durante esta etapa de preparación.

Los suplentes también golearon y hubo regresos importantes en Unión

El segundo amistoso se disputó con dos tiempos de 30 minutos y nuevamente terminó con una goleada de Unión por 4-0. Los tantos fueron convertidos por Santiago Grella, Tomás Fagioli, Valentín Cerrudo y Mateo Aimar.

El equipo alternativo formó con Lucas Meuli; Nazareno Fazzi, Tomás Fagioli, Valentín Fascendini y Bruno Pittón; Santiago Grella, Mateo Peresutti, Emilio Giaccone y Brahian Cuello; Agustín Colazo y Valentín Cerrudo.

En este segundo encuentro se destacaron los regresos de Bruno Pittón y Brahian Cuello, quienes fueron intervenidos quirúrgicamente durante el receso y comenzaron a sumar minutos de fútbol formal luego de sus respectivas recuperaciones.

La ausencia que generó interrogantes fue la de Marcelo Estigarribia, quien no participó de ninguno de los dos equipos y cuyo motivo no fue informado oficialmente.

Central será la última prueba antes del debut de Unión

Luego del primer ensayo frente a Ben Hur, Unión tendrá una nueva exigencia el próximo miércoles 15 de julio por la mañana, cuando visite a Rosario Central en el predio de Arroyo Seco.

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Ese encuentro será el segundo y último amistoso antes del debut oficial en el Torneo Clausura. El Tatengue iniciará su camino el viernes 24 de julio, desde las 21.15, frente a Platense en Vicente López, por la primera fecha de la Zona A de la Liga Profesional.

Madelón ya empezó a delinear el nuevo Unión. Con bajas importantes y varias caras que buscan ganarse un lugar, el amistoso ante Ben Hur sirvió como primera fotografía del equipo que intentará volver a ser protagonista en el segundo semestre.

Unión Ben Hur Madelón
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