Merino, autor del gol decisivo de España: "Parece que las casualidades no existen"

El volante de España, Mikel Merino, volvió a sentenciar el triunfo con un gol agónico tras entrar desde el banco y anticipó que la semifinal ante Francia

El mediocampista de la Selección de España, Mikel Merino , volvió a sentenciar el triunfo con un gol agónico tras entrar desde el banco y anticipó que la semifinal del Mundial 2026, ante Francia , será un “partido de tú a tú”.

El jugador del Arsenal inglés afirmó estar “super feliz y encantado de la vida” luego de darle una nueva victoria a su Selección sobre los últimos minutos, al igual que había hecho en la ronda anterior, frente a Portugal.

La reflexión de Merino en España

Con el triunfo, el seleccionado español clasificó a las semifinales de un Mundial por primera vez desde Sudáfrica 2010, edición en la que ganó su única Copa del Mundo hasta la fecha, y se medirá con Francia, en un esperado partido que se disputará el próximo martes 14 de julio, a las 16.

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Mikel Merino se ha convertido en el sorpresivo salvador de la Selección de España, al convertir en tiempo de descuento para romper el cero ante Portugal y volver a cambiar el resultado en favor de la Roja, con un tanto a los 42 minutos de la segunda etapa que sentenció el 2-1 final.

Solo dos minutos después de haber ingresado al partido, en lugar del volante Dani Olmo y en un encuentro que parecía destinado al tiempo extra, el mediocampista con pasado en la Real Sociedad se aprovechó del rebote dejado por el guardameta Senne Lammens tras un disparo lejano del defensor Pau Cubarsi y punteó la pelota de primera, para convertir por segundo encuentro consecutivo.

Así, el representativo español esquivó el alargue ante una Selección belga que fue de menor a mayor en esta Copa del Mundo, y pudo quebrantar el récord de 649 minutos sin recibir un gol del arquero Unai Simón.

Luego de un nuevo partido heroico, Mikel Merino se declaró “feliz” e incrédulo sobre el hecho de haber vuelto a ser el salvador español. “Parece que las casualidades no existen, pero si entras preparado te vuelve a caer”, afirmó el mediocampista, que estaba “encantado de la vida” e incluso aventuró que espera que su racha goleadora “siga dos partidos más”, aunque reconoció que duda que eso pase.

De cara a la segunda semifinal de la historia de su seleccionado, la primera tras el histórico título obtenido en 2010, el volante comentó que estar a dos partidos de una nueva Copa del Mundo es “un sueño hecho realidad” que espera poder conseguir, valorando a los mundiales como un evento “social”, que “une a todo un país y al mundo entero con lo bonito que es el fútbol”, para luego afirmarse “orgulloso” de poder “darle una alegría a tanta gente”.

Acerca de la semifinal, que será ante el temible combinado francés, Mikel Merino admitió que “en una semifinal no se podía esperar otra cosa más que dos equipos de élite”, para también analizar que será un partido “de tú a tú”, en el que su equipo llega “con mucha hambre y muchas ganas”.

Su entrenador, José De La Fuente, también lo reconoció como un futbolista con muchas virtudes y “top mundial, que podría jugar en cualquier Selección”, valorando que está “hecho a la medida” para su modelo de juego.

La semifinal entre Francia y España, uno de los encuentros más esperados desde la definición del cuadro de dieciseisavos de final, se jugará en el estadio Dallas, de Estados Unidos, y reeditará la última semifinal de la UEFA Nations League, en la que el conjunto español se impuso por 5-4, además de la misma instancia de la pasada Eurocopa, que también terminó con un triunfo español por 2-1.