Más de 15.000 santafesinos adhirieron al Plan Especial de Pago: cuál fue la opción más elegida para regularizar deudas tributarias

El Plan Especial de Pago de la Provincia permanecerá vigente hasta el 31 de julio. Casi ocho de cada diez adhesiones corresponden al régimen destinado a pequeñas y medianas empresas y familias con hasta dos inmuebles o dos vehículos.

A menos de un mes de su vencimiento, el Plan Especial de Pago lanzado por el Gobierno de Santa Fe ya superó las 15.700 adhesiones . Según datos oficiales, 15.710 contribuyentes se incorporaron al régimen que permite regularizar deudas de distintos impuestos provinciales con facilidades de financiamiento.

El programa estará vigente hasta el 31 de julio y contempla la posibilidad de cancelar obligaciones de Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario, Patente Única sobre Vehículos e Impuesto de Sellos . Dependiendo del plan elegido, ofrece hasta 36 cuotas , con tasas subsidiadas o financiación al 0 % de interés .

El plan más elegido

De acuerdo con la información difundida por la Provincia, el 76 % de las adhesiones corresponde al denominado Plan A, orientado a pequeñas y medianas empresas y a familias con hasta dos inmuebles o dos vehículos.

Ese segmento acumuló 11.946 adhesiones al cierre de junio. La mayor parte de los trámites correspondió a la regularización de Patente Única sobre Vehículos (7.183), seguida por el Impuesto Inmobiliario (2.894) e Ingresos Brutos (1.865).

El subsecretario de Ingresos Públicos, Florencio Galíndez, señaló que el régimen busca acompañar a familias y empresas en un contexto económico complejo. Según explicó, el objetivo es facilitar el acceso al financiamiento, aliviar la carga financiera de los contribuyentes y fortalecer el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Cómo se distribuyen las adhesiones

El Plan B, destinado a contribuyentes con más de dos inmuebles o dos vehículos, reunió 3.641 adhesiones. De ese total, 2.084 correspondieron a deudas de Patente, 1.550 al Impuesto Inmobiliario, cinco a Ingresos Brutos y dos al Impuesto de Sellos.

En tanto, el Plan C, orientado a grandes contribuyentes, registró 10 adhesiones, mientras que el Plan D, destinado a empresas con obligaciones en discusión administrativa o judicial, sumó 101 solicitudes.

Por otra parte, el régimen contempla un beneficio específico para prestadores de servicios asistenciales de discapacidad, quienes pueden regularizar sus deudas en hasta 36 cuotas sin interés. En ese segmento se registraron 12 adhesiones hasta el 30 de junio.

Cómo adherirse

La inscripción al plan se realiza de manera online a través del portal de Gestiones Ciudadanas del Gobierno provincial.

Los contribuyentes deben generar previamente la liquidación de la deuda correspondiente al impuesto que desean regularizar y, una vez emitida, el sistema habilita la adhesión al plan, donde es posible elegir la cantidad de cuotas y conocer el monto total financiado, el valor de cada pago y el cronograma de vencimientos.

Tras completar una declaración jurada con los datos requeridos, el sistema permite descargar el convenio de pago y el comprobante de la primera cuota, que puede abonarse mediante entidades habilitadas o a través de medios electrónicos. Las restantes cuotas se debitan automáticamente de la cuenta bancaria informada por el contribuyente.