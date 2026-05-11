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El nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé tiene 134 de 138 pilotes colocados y avanza con cuatro frentes de obra simultáneos

La crecida del río Salado complicó la colocación de los últimos pilotes sobre el cauce, pero el ministro Enrico aseguró que eso no retrasa la obra. Ya llegó al país la máquina lanzavigas importada desde China

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

11 de mayo 2026 · 10:56hs
Los avances en la construcción del nuevo Puente Carretero

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Los avances en la construcción del nuevo Puente Carretero

El ministro de Obras y Servicios Públicos de la provincia de Santa Fe, Lisandro Enrico, brindó este lunes una extensa entrevista al programa Mañana UNO en la que realizó un amplio balance de la gestión de obra pública provincial, defendió el endeudamiento en dólares como herramienta de financiamiento y se pronunció sobre el escenario político de cara a 2027.

"Santa Fe es la provincia que todos miran"

Enrico trazó un panorama optimista de la inversión en infraestructura provincial. "El balance es muy bueno. Santa Fe es la provincia en el país que todos miran, primero por los precios que hemos logrado para hacer obra, pero sobre todo por el volumen, la gran cantidad de obras que se están haciendo en todo el territorio, en el norte, en el centro, en el sur", sostuvo.

El ministro destacó como uno de los pilares del modelo el pago en tiempo y forma a las empresas contratistas, mediante un esquema articulado con el Banco de Santa Fe y entidades privadas que permite que las compañías cobren sus certificados de obra directamente en los bancos, sin depender del flujo de caja del Estado. "Es la primera vez en la historia que todos los que hacen obras por licitación están cobrando en tiempo y forma", afirmó.

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El puente Santa Fe-Santo Tomé: cuatro frentes activos

Uno de los temas centrales fue el avance del nuevo puente carretero Santa Fe-Santo Tomé, obra emblemática de la gestión Pullaro. Enrico confirmó que de los 138 pilotes previstos, ya están colocados 134, y que los cuatro restantes se ven complicados por la crecida del río Salado. "Nos complicó un poco la colocación de los pilotes que están sobre el río, pero eso no atrasa la obra porque tiene cuatro frentes", aclaró, y anticipó que mañana recorrería personalmente el lugar. Los frentes activos son: Santo Tomé (desde calle Mitre), Santa Fe, la estructura del puente mismo y la fabricación de vigas, para cuya colocación ya llegó al país la máquina lanzavigas importada desde China.

Obras que se terminarán en este gobierno

El ministro enumeró los proyectos que serán inaugurados durante la actual gestión: la reparación de los bulevares JJ Paso, las avenidas Peñalosa, Aristóbulo del Valle y Siete Jefes; la pista de atletismo de nivel internacional y el estadio multipropósito en avenida Taca (para los Juegos Suramericanos); 20 viviendas en la zona de Esmeralda; la escuela Esteban Echeverría, la escuela técnica, el hospital de niños y el Profesorado Nº 7.

Señaló también las obras que excederán este mandato: el puente ciclopeatonal que unirá el faro con la costa opuesta —aún en etapa de proyecto— y posiblemente la ruta 5 entre Monte Vera y Recreo. El Profesorado Almirante Nº 8, adelantó, estará listo hacia el año próximo.

ENRICO

Licitación para el mantenimiento de rutas provinciales

Enrico anunció que la provincia licitó el mantenimiento y reparación de todas las rutas provinciales, dividiendo el territorio en seis zonas con dos frentes de obra cada una, lo que implica 12 frentes de trabajo simultáneos. "Tenemos pensado, cuando terminemos el proceso de adjudicación, arrancar en el mes de julio a reparar todos los frentes", indicó. Explicó que el deterioro acelerado de las rutas santafesinas obedece al tránsito pesado de camiones graneros de otras provincias que utilizan la infraestructura provincial para acceder a los puertos del Gran Rosario.

Unidos es un proyecto provincial y federal, fuertemente federal, que cree en el Estado bien administrado. La Libertad Avanza lo que busca es destruir el Estado. No tenemos nada que ver Unidos es un proyecto provincial y federal, fuertemente federal, que cree en el Estado bien administrado. La Libertad Avanza lo que busca es destruir el Estado. No tenemos nada que ver

Los 800 millones de dólares de deuda

Ante las críticas de la oposición por el nivel de endeudamiento provincial, el ministro defendió la toma de crédito externo como una decisión técnica y estratégica. "Cuando tenés un crédito en dólares al 9% anual, con 2 años de gracia y 20 años de plazo de pago, tenés que tomarlo", sostuvo, y aclaró que Santa Fe solicitó inicialmente 1.500 millones de dólares pero solo tomó 800. Destacó además un crédito de 150 millones de dólares de la CAF —Corporación Andina de Fomento— destinado a la mejora de rutas en la zona sur y de los puertos. Con esos fondos también se financió el tercer carril de la autopista Rosario-San Lorenzo. El endeudamiento, aclaró, está orientado exclusivamente a obra pública y bienes de capital —equipos, patrulleros, maquinaria—, sin posibilidad de destinarse a gastos corrientes.

Críticas al gobierno nacional y a los libertarios

El ministro no esquivó la confrontación política y apuntó contra los concejales y dirigentes libertarios que, según dijo, evitan responder consultas periodísticas sobre el freno de obras nacionales en la provincia. "Los concejales libertarios se esconden como la avestruz que pone la cabeza debajo de la tierra para no responder", señaló, en referencia a la paralización de obras nacionales desde octubre pasado y el incumplimiento de los pagos a las empresas contratistas.

Consultado sobre si la postura crítica de Unidos para Cambiar Santa Fe convive con quienes proponen alianzas con La Libertad Avanza, Enrico fue categórico: "Somos proyectos distintos. Unidos es un proyecto provincial y federal, fuertemente federal, que cree en el Estado bien administrado. La Libertad Avanza lo que busca es destruir el Estado. No tenemos nada que ver."

Sin candidaturas por ahora

En el plano político, Enrico descartó hablar de eventuales candidaturas a gobernador —su nombre circula junto al del ministro de Seguridad, Puccini— y aseguró que el equipo de gobierno tiene prohibido hablar de política. "El 2026 es un año clave para el Ministerio de Obras Públicas. Estamos en la cresta de todas las obras en marcha y tenemos que estar concentrados", afirmó. Y fue contundente al señalar al máximo responsable de la continuidad del proyecto: "El mejor exponente que tendría que estar de candidato a gobernador es Maximiliano Pullaro."

puente Santa Fe Santo Tomé
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