Paraguay se ilusiona con otro golpe: el equipo de Alfaro desafía a Alemania

Paraguay, dirigida técnicamente por Gustavo Alfaro, enfrentará a la poderosa Alemania, que llega de caer ante Ecuador, desde las 17.30, en busca de los octavos de final.

La selección de Paraguay afrontará este lunes uno de los desafíos más importantes de su historia reciente cuando enfrente a Alemania por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputará desde las 16.30 en el Gillette Stadium de Boston, con arbitraje del marroquí Jalal Jayed y televisación de DSports y TyC Sports.

El conjunto dirigido por Gustavo Alfaro llegó a esta instancia luego de clasificarse como uno de los mejores terceros de la fase de grupos, mientras que los alemanes avanzaron como líderes del Grupo E y aparecen entre los principales candidatos a conquistar el título.

Alemania busca volver a ser protagonista

El seleccionado de Julian Nagelsmann tuvo un recorrido sólido en la fase inicial. Debutó con una aplastante goleada por 7-1 sobre Curazao, luego venció 2-1 a Costa de Marfil y, aunque cayó por el mismo marcador frente a Ecuador en la última jornada, terminó primero gracias a una mejor diferencia de gol.

Más allá de ese traspié, Alemania pretende dejar atrás una larga deuda mundialista. Desde el título conseguido en Brasil 2014, quedó eliminada en la fase de grupos tanto en Rusia 2018 como en Qatar 2022, una situación impensada para una de las grandes potencias del fútbol internacional.

La ilusión paraguaya

Paraguay llega con el envión de haber reaccionado a tiempo. El debut fue un duro 4-1 frente a Estados Unidos, pero el equipo de Alfaro levantó cabeza con un valioso triunfo por 1-0 sobre Turquía y luego selló la clasificación con un empate sin goles ante Australia.

Con cuatro puntos, la Albirroja consiguió uno de los boletos reservados para los mejores terceros y ahora buscará dar uno de los grandes golpes de los dieciseisavos de final.

El ganador de este cruce se medirá en octavos de final con el vencedor del duelo entre Francia y Suecia.

Probables formaciones

Alemania: Neuer; Kimmich, Rüdiger, Tah, Raum; Pavlovic, Goretzka; Sané, Musiala, Wirtz; Havertz.

DT: Julian Nagelsmann.

Paraguay: Gill; Cáceres, Gustavo Gómez, Alderete, Júnior Alonso; Diego Gómez, Cubas; Bobadilla, Enciso, Almirón; Sanabria.

DT: Gustavo Alfaro.

Hora: 16.30.

Estadio: Gillette Stadium de Boston.

Árbitro: Jalal Jayed (Marruecos).

TV: DSports y TyC Sports.