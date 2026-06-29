Rally Argentino: Villagra ganó en Catamarca, en una fantástica definición

Rally Argentino cerró su cuarta fecha del año con un gran epílogo de carrera, donde al vencedor, Federico Villagra, se la pelearon hasta los últimos metros de carrera.

El tradicional “Rally de Poncho”, con epicentro en la ciudad capital catamarqueña –San Fernando del Valle de Catamarca-, competencia válida por el cuarto capítulo de la temporada del Rally Argentino, tuvo en la jornada de ayer el punto final del evento, en un domingo que tuvo de todo.

Lo primero para destacar es que la intensidad, la acción y la emoción estuvieron a la orden del día, esto debido, principalmente, a la lucha por la punta, por el clasificador general de la carrera. Pues a Villagra no se la hicieron fácil, y la batalla fue cerrada hasta el final.

De todas maneras, la etapa decisiva de la competencia no fue simple para nadie. En primer término porque, otra vez tal y como ocurrió el día sábado, la dificultad en la visibilidad produjeron modificaciones en el cronograma dominical. Pues el comienzo temprano en la mañana, con la presencia de neblina, sumado a la ausencia de viento y el polvo en suspensión generado por el tránsito de los autos de competición, hicieron que se produjeran muchos retrasos. Si bien esta vez no hubo cancelación de tramo alguno como sí ocurrió el sábado, se llegó a espaciar tanto la partida entre cada vehículo que hubo hasta casi ¡5 minutos! de espacio entre largada y largada en algunos casos, algo completamente inhabitual.

Villagra, imbatible en el Rally Argentino en Catamarca

Sin embargo, y más allá de esta particularidad, lo que también hubo fue una reñida lucha por la victoria general de la carrera. Así, con Federico Villagra (Skoda) arrancaba el día como líder y con la responsabilidad de ser el primer auto en camino en cada una de las especiales y, probablemente, eso haya incidido en lo igualado que terminó todo. Es que su rival más cercano, Gastón Pasten (Skoda) fue limándole segundos prueba especial a prueba especial, llegando a ser de apenas 4 segundos de separación entre sí al aproximarse a los últimos dos tramos de la competencia. Pero, a pesar de su apodo de “Coyote”, el múltiple campeón cordobés es más bien un “viejo zorro”…

Por lo tanto, y aún con los embates, presiones y disputa, finalmente el ganador absoluto fue, por enésima vez, el histórico cordobés que, a bordo de la unidad checa de especificación FIA Rally2 y navegado por su coprovinciano Diego Curletto, lograron quedarse con el Poncho. Así entonces, y entre tanta disputa, su escolta terminó siendo el propio Pasten, que concluyó a 4,8 segundos con el local Augusto D’Agostini (Skoda) siendo tercero en la carrera en su propia tierra.

Mientras tanto, en el resto de las divisionales, los vencedores de esta cuarta fecha del año fueron: Santino Rossi (VW) en la RC MR; Guillermo Ambrosio en la RC4 (Peugeot); Ignacio Vila (Peugeot) en la RC3 y Santiago Sabbatini (Ford) en la RC5.

La próxima competencia de Rally Argentino será de 31 de julio al 2 de agosto en Reconquista, provincia de Santa Fe.