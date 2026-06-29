Se desarrolló una intensa jornada en la Copa Santa Fe masculina

Pasó un nuevo fin de semana de Copa Santa Fe y los cuadros que militan en la Liga Santafesina tuvieron actividad: El Lagunero le ganó en el Portón del Norte al Conquistador para abrir la serie, el Matador no tuvo sobresaltos en San Vicente y El Quillá se despidió por la lotería de los penales.

En el estadio Mercedes Alesso de Bieler, Ciclón Racing le ganó 2 a 1 a Colón de San Justo por la ida de esta tercera etapa de la copa provincial. Los goles fueron de Maximiliano Osurak para el dueño de casa mientras que para los visitantes convirtieron Lautaro Obregón y Leandro Zabala, flamante refuerzo lagunero. La serie se cerrará a la vera de la Setúbal, en el Campo de Deporte 8 de Enero.

El Conquistador cayó en un partido intenso y muy caliente, que terminó con un expulsado por lado y una polémica sobre el final, cuando una falta no sancionada derivó en el gol que le dio la victoria al conjunto visitante. En el complemento, Lautaro Obregón abrió el marcador para el Lagunero. El Conquistador no tardó en reaccionar y consiguió la igualdad por intermedio de Maximiliano Osurak, pero cuando el encuentro llegaba a su final apareció Leandro Zabala, quien tuvo un debut soñado al convertir su primer gol con la camiseta lagunera y sellar el triunfo.

En su debut en la Copa Santa Fe, Ciclón Racing derrotó en la ida a Colón en San Justo.

El equipo de barrio Guadalupe estuvo a la altura del desafío, compitiendo de igual a igual durante los primeros 90 minutos de una serie que aún sigue abierta. Los Guerreros irán a Santa Fe con la ilusión intacta de dar vuelta la historia y seguir en carrera. Antes de la revancha copera, Colón volverá a enfrentar a Ciclón Racing entre semana, esta vez por una nueva fecha de la Liga Santafesina, nuevamente en el Mercedes Alesso de Bieler. Luego llegará la definición de la serie, el próximo fin de semana, a la vera de la laguna.

El Quillá eliminado en los penales

En la jornada de domingo en el predio Nery Pumpido, Náutico El Quillá igualó 0 a 0 ante el Club Atlético Tostado en el juego de Vuelta y, tras igualar también en el norte de la provincia, la serie se definió por la vía de los penales: Allí el conjunto tostadense se impuso por 4 a 1 y clasificó a la próxima fase.

En la definición desde el punto del penal, para el conjunto Tiburón marcó Joaquín Felizia, falló Juan Manuel Gómez, que la mandó por arriba del travesaño, e Ignacio Benegas, el arquero visitante, le atajó el remate a Mauricio Paz. En el caso del cuadro tostadense marcaron Gonzalo Algarbe, Esteban Demaria, Matías Cantadori y Milton Leiva.

Un rato más tarde en la localidad de San Vicente, Sanjustino repitió el resultado de la Ida y le ganó a Brown por 1 a 0 por el gol de Mauro Camuzzi. De ese modo los de Marcelo Molina se metieron en los Octavos de Final de la Copa Santa Fe 2026 y se medirán ante Colón que puntualmente estará dando comienzo a su participación.

El conjunto Matador se impuso por la mínima diferencia y pasó a la siguiente fase del torneo.

El Matador pasó momentos de zozobra en San Vicente, y a pesar de contar con un jugador más, en todo el complemento, no encontraba las vías ofensivas, hasta que en la parte final del partido apareció Mauro Camuzzi que marcó su segundo gol en está competencia y terminó de cerrar una serie y con partidos que complican al matador en el andar físico. El próximo juego inmediato será ante Ciclón Norte aprovechando la semana en su totalidad, hasta que se considere la fecha, dónde por Copa Santa Fe enfrentará a Colón de Santa Fe.

En la Copa Santa Fe Femenina

Este fin de semana comenzaron a disputarse los encuentros de Ida de los Cuartos de Final de la Copa Santa Fe: Primero el flamante campeón de la Liga Santafesina no pasó del empate en la Capital provincial mientras que ayer las Rojinegras consiguieron una victoria importante pensando en el partido de Vuelta.

En el Súper Manuel Corral, Unión igualó frente a Defensores de La Costa de Avellaneda 1 a 1 con tantos de Lourdes Leiva para las Rojiblancas y de Agustina Baroni para la visita. La definición está sujeta a lo que pase el próximo fin de semana en el norte santafesino, precisamente, en el estadio Aroldo Vénica.

Por su parte, en el estadio del Parque 23 de Junio, Colón se quedó con el primer juego de la serie ante el Club San Jorge tras imponerse por 2 a 0, por los goles de Anahí Carrizo y Ana Leguiza. Las Sabaleras se trajeron para Santa Fe un gran triunfo pensando en la Vuelta que se jugará en el Rafael Batres.