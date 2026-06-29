Brasil pone a prueba su favoritismo frente a un Japón que quiere hacer historia

Brasil enfrentará a Japón, desde las 14, em el Houston Stadium, en busca de llegar a los octavos de final del Mundial 2026.

La selección brasileña afrontará este lunes un compromiso de alto voltaje cuando enfrente a Japón, desde las 14, en el Houston Stadium, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Con el arbitraje del italiano Maurizio Mariani y televisación de Telefe, el Pentacampeón buscará ratificar su candidatura al título frente a un rival que sueña con alcanzar por primera vez los cuartos de final.

El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti llega en un gran momento luego de una fase de grupos en la que fue creciendo partido tras partido. Tras igualar con Marruecos en el estreno, reaccionó con dos contundentes goleadas por 3-0 frente a Haití y Escocia, resultados que le permitieron avanzar con confianza a la etapa eliminatoria.

Vinicius, el hombre del momento

Uno de los grandes argumentos ofensivos de Brasil es el enorme presente de Vinicius Júnior. El delantero del Real Madrid acumula cuatro goles en el torneo y se ubica como el segundo máximo artillero del Mundial, solamente por detrás del argentino Lionel Messi.

A su alrededor, Brasil exhibe un plantel repleto de figuras, con Casemiro y Bruno Guimarães manejando el mediocampo, mientras que Matheus Cunha será la referencia ofensiva en busca del pase a los octavos.

Japón quiere romper otra barrera

Del otro lado estará una selección japonesa que volvió a demostrar su crecimiento internacional. Los asiáticos superaron una zona complicada tras empatar con Países Bajos, golear a Túnez y rescatar un empate frente a Suecia, en un encuentro donde el arquero Zion Suzuki fue decisivo para sostener el resultado.

Ahora intentarán dar el gran golpe de la Copa del Mundo. Japón nunca logró disputar un quinto partido en un Mundial y, si elimina a Brasil, no solo alcanzará los cuartos de final por primera vez en su historia, sino que firmará una de las mayores sorpresas del certamen.

Probables formaciones de Brasil y Japón

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães; Rayan, Lucas Paquetá, Vinicius; Matheus Cunha. DT: Carlo Ancelotti.

Japón: Zion Suzuki; Yukinari Sugawara, Kou Itakura, Ayumu Seko, Hiroki Ito; Ritsu Doan, Ao Tanaka, Daizen Maeda; Daichi Kamada, Keito Nakamura, Ayase Ueda. DT: Hajime Moriyasu.

Hora: 14.00.

Árbitro: Maurizio Mariani (ITA).

Estadio: Houston Stadium.

TV: Telefe.