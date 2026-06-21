Ceres: un niño de 7 años recibió el impacto de un balín de aire comprimido y permanece internado en Rafaela

El menor ingresó al hospital regional con una lesión de gravedad en el tórax y luego fue trasladado de urgencia al Hospital Jaime Ferré, donde permanece internado en estado reservado. Investigan cómo ocurrió el episodio.

Un niño de 7 años fue internado en estado reservado tras recibir el impacto de un balín de aire comprimido en Ceres.

Un niño de 7 años permanece internado en estado reservado luego de haber sufrido una grave lesión provocada por un balín de un rifle de aire comprimido en la ciudad de Ceres, departamento San Cristóbal.

El hecho ocurrió durante el fin de semana y es investigado por la Policía de Santa Fe y el Ministerio Público de la Acusación para determinar las circunstancias en las que se produjo.

De acuerdo con la información preliminar, el menor fue trasladado inicialmente al Hospital Regional de Ceres, donde recibió las primeras atenciones médicas. Desde ese centro de salud dieron aviso al personal del Comando Radioeléctrico que intervino en el caso.

Las primeras actuaciones permitieron establecer que al momento del episodio había dos menores manipulando un rifle de aire comprimido, aunque todavía no se pudo reconstruir con precisión cómo ocurrió el disparo ni establecer responsabilidades.

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Traslado de urgencia a Rafaela

Ante la gravedad del cuadro clínico, los médicos resolvieron el traslado inmediato del niño bajo código rojo al Hospital Jaime Ferré de Rafaela.

Una vez ingresado al centro asistencial, el paciente recibió atención especializada y quedó internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI).

Fuentes médicas indicaron que el estado de salud del menor continúa siendo reservado y señalaron que las próximas 48 horas serán determinantes para evaluar su evolución.

Investigación en curso

La situación fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional XIII de la Policía de Santa Fe, que puso el caso en conocimiento del fiscal de turno del Ministerio Público de la Acusación.

Desde la Fiscalía se ordenó la elaboración de un informe médico sobre el estado de salud del niño y la realización de distintas diligencias para establecer cómo ocurrió el episodio.

Mientras avanzan las actuaciones judiciales y policiales, la investigación continúa abierta y se aguardan nuevos partes médicos sobre la evolución del menor.