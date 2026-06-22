Policías rescataron a un joven de 22 años con movilidad reducida durante el incendio de una vivienda en barrio Padre Atilio Rosso

Por causas que son investigadas una vivienda se prendió fuego súbitamente. Policías del Comando Radioeléctrico capitalino rescataron al único morador y lo llevaron al hospital Cullen. La víctima del siniestro se llama Joel Ulises Fleitas de 22 años.

Este domingo, minutos antes de la medianoche, y por causas que son materia de investigación, se produjo un incendio en una vivienda de barrio Padre Atilio Rosso , en las inmediaciones del puente negro ferroviario, en el acceso al sector conocido anteriormente como ex Villa Oculta.

Las intensas llamas generaron conmoción entre los vecinos, quienes dieron aviso a los operadores de la Central de Emergencias 911 . Minutos después arribaron oficiales del Comando Radioeléctrico , que fueron alertados por los habitantes de la zona sobre la presencia de un joven con movilidad reducida que se encontraba dentro de la vivienda.

Ante la urgencia de la situación, los efectivos ingresaron al inmueble envuelto en llamas, lograron rescatar al muchacho y lo trasladaron de inmediato en un patrullero hasta el Hospital José María Cullen.

Asistencia a la víctima

La víctima fue identificada como Joel Ulises Fleitas, de 22 años. Los médicos del área de Emergentología constataron que presentaba un importante porcentaje de su cuerpo con quemaduras.

Tras recibir las primeras curaciones, el joven quedó internado en observación y en estado delicado, mientras continúa bajo seguimiento médico.

Luego de concretar el rescate y el traslado de la víctima, los policías regresaron al barrio y, junto a otros efectivos de distintos cuerpos de la fuerza, comenzaron a entrevistar a vecinos y testigos para determinar si el incendio se produjo de manera accidental o si existió algún tipo de intencionalidad.

Peritajes bomberiles

La novedad fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, cuyos responsables comunicaron lo sucedido al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El representante del MPA ordenó la elaboración de un informe médico actualizado sobre el estado de salud de Fleitas, la realización de peritajes bomberiles en la vivienda siniestrada y la identificación de vecinos que puedan aportar información relevante para esclarecer las circunstancias en las que se originó el fuego.

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