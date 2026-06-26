Cayeron presos tres hombres por el crimen de Walter Carbone ocurrido en el barrio Villa Hipódromo

Un cuarto sospechoso continúa prófugo. La investigación también reveló que la víctima estaba armada con una pistola 9 mm el día del ataque fatal y que ya había sobrevivido a una tentativa de homicidio a fines de 2025

Esta mañana de jueves , en el barrio Villa Hipódromo de la ciudad de Santa Fe , pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I aprehendieron a tres hombres durante cuatro allanamientos simultáneos ordenados por la Fiscalía.

La causa investiga un ataque a balazos contra una vivienda , ocurrido el 14 de junio , episodio que, según la investigación, desencadenó una escalada de violencia que culminó dos días después con el homicidio de Walter Carbone .

Si bien la Fiscalía de Homicidios continúa reuniendo elementos probatorios, los tres detenidos están seriamente implicados en el ataque armado contra las víctimas de ese primer hecho. Ahora, la Justicia deberá determinar si dos de los autores, o alguno de ellos, responden a los apodos de "Nata" y "Moncholo", tal como señalaron vecinos del populoso barrio el día del ataque.

La denuncia e investigación

La investigación comenzó cuando efectivos de la Policía de Santa Fe fueron comisionados por el 911 hasta la intersección de Pasaje Galisteo y Pedro de Vega, donde vecinos denunciaban múltiples detonaciones de arma de fuego.

Al llegar al lugar, los policías entrevistaron a una mujer que relató que desconocidos habían efectuado numerosos disparos contra su vivienda, provocando varios impactos en la fachada del inmueble. Posteriormente, peritos de la División Científica Forense realizaron los relevamientos correspondientes en las áreas de Balística, Planimetría y Fotografía.

Al día siguiente, el fiscal Andrés Marchi solicitó la intervención del Área de Homicidios tras el ingreso al Hospital Iturraspe de dos personas heridas de bala.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, un grupo de hombres abrió fuego contra las víctimas y luego escapó. Durante la asistencia médica, los policías secuestraron una pistola calibre 9 milímetros que uno de los heridos llevaba consigo al momento de ser trasladado al hospital.

Murió Walter Carbone

Una de las víctimas permaneció internada en observación, mientras que Walter Carbone fue derivado a la Unidad de Cuidados Intensivos con heridas de extrema gravedad.

El 16 de junio falleció como consecuencia de las lesiones sufridas durante el ataque. Tras constatarse su muerte, los investigadores secuestraron un proyectil durante las diligencias realizadas en el hospital y el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial, donde se practicó la autopsia.

El origen de la violencia

Las tareas de inteligencia y el trabajo de campo permitieron establecer que el ataque a la vivienda del 14 de junio habría sido el detonante de la posterior agresión armada que terminó con el asesinato de Walter Carbone.

Una vez identificados los presuntos responsables y localizados sus domicilios, los fiscales Andrés Marchi y Estefanía Nuzzo solicitaron las órdenes de allanamiento, que fueron autorizadas por el juez Nicolás Falkenberg.

Tres detenidos y un prófugo

Los cuatro procedimientos se realizaron en distintos domicilios ubicados sobre Pasaje Galisteo y Pedro de Vega. En la esquina de ambas arterias fue aprehendido A. F. M., de 28 años. En ese lugar secuestraron un pantalón deportivo y dos teléfonos celulares.

En una vivienda de Pedro de Vega al 4100 fue detenido J. P. M., de 43 años, donde además incautaron un buzo. En otro domicilio de Pedro de Vega al 4170, el procedimiento tuvo resultado negativo respecto del sospechoso buscado, quien continúa prófugo.

Finalmente, en otra vivienda de Pedro de Vega al 4100, los investigadores detuvieron a S. G. A., de 22 años, y secuestraron una campera, una gorra y un teléfono celular. En total, fueron incautadas cuatro prendas de vestir y tres teléfonos celulares, elementos que serán sometidos a distintas pericias.

Los delitos imputados

Por disposición de la fiscal Estefanía Nuzzo, los tres hombres quedaron aprehendidos e imputados por el delito de amenazas coactivas calificadas por el uso de arma de fuego.

En tanto, el fiscal Andrés Marchi resolvió que, por el momento, ninguno de los detenidos sea vinculado formalmente al expediente por el homicidio calificado de Walter Carbone, ya que todavía no existen pruebas suficientes que acrediten su participación directa en ese crimen.

La investigación continúa para esclarecer ambos episodios y determinar las responsabilidades penales de todos los involucrados.

Antecedente: una tentativa de homicidio

Tal como anticipó UNO Santa Fe, Walter Carbone, de 28 años, ya había sido víctima de una tentativa de homicidio ocurrida a fines de 2025 en un barrio del noroeste de la capital provincial.

Ese antecedente explicaría por qué los investigadores comprobaron que la pistola calibre 9 milímetros hallada junto a Carbone el día en que fue atacado —y en el que también resultó herida una mujer de 29 años— era el arma que utilizó para intentar repeler la agresión de la que fue víctima.

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