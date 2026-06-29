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Cómo llega Luna Diale a Unión: un regreso marcado por la necesidad de volver a despegar

El delantero vuelve como el primer refuerzo del ciclo Madelón tras dos años fuera del club. Entre el fútbol ruso y un breve paso por Platense, sumó experiencia internacional, aunque sin protagonismo.

Ovación

Por Ovación

29 de junio 2026 · 09:27hs
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Cómo llega Luna Diale a Unión: un regreso marcado por la necesidad de volver a despegar

Unión volverá a contar con un viejo conocido. Mauro Luna Diale será la primera incorporación para la segunda parte de la temporada 2026 y regresará a préstamo por un año, sin cargo y con opción de compra, luego de un recorrido que lo llevó por el fútbol ruso y un reciente paso por Platense.

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El atacante, que dejó una huella importante durante su primera etapa en Santa Fe, retorna con el objetivo de reencontrarse con el nivel que lo convirtió en uno de los futbolistas más determinantes del Tatengue antes de ser transferido al exterior.

El salto al fútbol ruso para Luna Diale

A mediados de 2024, Unión concretó una de sus ventas más importantes con la transferencia de Luna Diale al Akhmat Grozny, de la Premier League de Rusia.

Su primera temporada en Europa mostró una participación importante. Durante la campaña 2024/25 disputó 15 partidos por la liga rusa, convirtió un gol, entregó una asistencia y acumuló 549 minutos. Además, fue protagonista en la Copa de Rusia, donde sumó ocho encuentros y otros 473 minutos de juego.

Si bien logró continuidad en distintas competencias, nunca alcanzó la influencia ofensiva que había mostrado en el fútbol argentino, en un equipo que atravesó una temporada complicada y peleó por mantener la categoría.

El regreso al fútbol argentino de Luna Diale

Para el segundo semestre de 2025, Luna Diale volvió al país para incorporarse a Platense. En el Torneo Clausura participó de siete partidos y acumuló 274 minutos, aunque no pudo convertir ni asistir. También formó parte del plantel campeón del Trofeo de Campeones, aunque sin sumar minutos en esa definición.

Ya en 2026, su presencia fue todavía más reducida: disputó apenas un encuentro del Torneo Apertura (11 minutos) y otro por la Copa Argentina (62 minutos), mientras integró el plantel que afrontó la Copa Libertadores, aunque sin participación oficial.

Una apuesta de Madelón en Unión

Su escasa continuidad en los últimos meses no modifica la confianza que Leonardo Madelón deposita en él. El entrenador considera que Luna Diale puede volver a convertirse en un futbolista decisivo por su capacidad para jugar detrás del centrodelantero, por los extremos o incluso como enlace, además de conocer a la perfección el funcionamiento del club y el entorno.

En Unión entienden que el contexto será diferente al que tuvo en Rusia y Platense, ya que volverá a un lugar donde fue figura y donde supo mostrar su mejor versión futbolística.

Un regreso con cuentas pendientes

El delantero vuelve con el desafío de recuperar el protagonismo perdido durante las últimas dos temporadas y transformarse nuevamente en uno de los líderes futbolísticos del equipo.

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Después de una experiencia internacional que le dejó rodaje y de un semestre con poca participación en Platense, Luna Diale buscará escribir un nuevo capítulo en el club donde alcanzó el mejor nivel de su carrera y del que nunca dejó de sentirse identificado.

Unión Luna Diale Madelón
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