Países Bajos y Marruecos animan un duelo de alto voltaje por un lugar en octavos

La "Naranja" y el campeón africano se enfrentan este lunes en Monterrey por los 16avos de final del Mundial 2026. Los europeos llegan como líderes de su grupo, mientras que los marroquíes buscan confirmar que son una de las revelaciones del certamen.

La fase eliminatoria del Mundial 2026 ofrece este lunes uno de los cruces más atractivos de los 16avos de final. Desde las 22, en el estadio de Monterrey, Países Bajos y Marruecos pondrán en juego el boleto a los octavos en un partido que promete intensidad y fútbol de alto nivel.

El conjunto dirigido por Ronald Koeman accedió a esta instancia luego de finalizar primero en el Grupo F, con una campaña invicta que incluyó dos triunfos y un empate. Los neerlandeses mostraron equilibrio entre defensa y ataque, además de un funcionamiento colectivo que los posiciona entre los candidatos a avanzar.

Marruecos quiere seguir sorprendiendo

Del otro lado estará un seleccionado marroquí que volvió a demostrar que atraviesa uno de los mejores momentos de su historia. El equipo africano terminó segundo en el Grupo C con siete puntos, la misma cantidad que Brasil, aunque quedó relegado al segundo lugar por diferencia de gol.

El recorrido comenzó con un valioso empate 1-1 frente a la "Verdeamarela", continuó con un triunfo por 1-0 sobre Escocia y se cerró con una convincente victoria 4-2 frente a Haití, resultado que terminó de asegurar su clasificación.

Además del gran presente mundialista, Marruecos llega respaldado por su condición de vigente campeón de la Copa Africana de Naciones, un antecedente que confirma el crecimiento sostenido de una selección que ya dejó de ser sorpresa para transformarse en una realidad.

Historia contra presente

Mientras Países Bajos intentará hacer valer el peso de su tradición en Copas del Mundo y seguir alimentando el sueño de conquistar por primera vez el título, Marruecos buscará escribir otra página memorable en su historia y ratificar que está preparado para competir de igual a igual con cualquier potencia.

Probables formaciones

Países Bajos: Verbruggen; Dumfries (o Jurrien Timber), Van Hecke, Van Dijk, Aké; De Jong, Reijnders; Malen, Gravenberch, Gakpo; Depay. DT: Ronald Koeman.

Marruecos: Bono; Achraf, Issa Diop, Chadi Riad, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi, Ounahi; Brahim Díaz, Saibari, El Khannouss. DT: Mohamed Ouahbi.

Hora: 22.00.

Estadio: Monterrey.

Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil).

TV: DSports.