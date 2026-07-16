El único antecedente entre Argentina y España en un Mundial

La Albiceleste y la Roja se medirán este domingo desde las 16 en el Met-Life Stadium de Nueva Jersey, por la definición de la Copa del Mundo.

La única vez que Argentina y España se enfrentaron en un Mundial fue en 1966 con victoria del seleccionado argentino por 2-1.

La Selección Argentina enfrentará a España este domingo desde las 16 en el Met-Life Stadium de Nueva Jersey, por la final del Mundial 2026, y buscará ser bicampeona.

Solo hay un encuentro entre ambos seleccionados por Copas del Mundo. Fue en Inglaterra 1966, torneo en el que salió campeón el anfitrión. Ese partido fue victoria de Argentina por 2-1 en la primera ronda del grupo 2, en el debut de la Albiceleste en el certamen.

Los tantos del conjunto nacional los hizo Luis Artime, un goleador de raza que había sido dejado insólitamente por River y brillaba en Independiente. Es además el padre de Luifa Artime, hoy presidente de Belgrano.

Un zurdazo y un derechazo del atacante fueron letales y vencieron al vasco Iribar, el arquero español, la tarde que tuvo una gran actuación Ermindo Onega, un jugador brillante que era el conductor del equipo.

El historial de Argentina vs. España

Más allá de ese encuentro en cuestión, fuera del Mundial se midieron 14 veces en total, con un historial muy repartido:

6 victorias de Argentina

6 victorias de España

2 empates

El último choque es el 6-1 de España ante el seleccionado por entonces dirigido por Jorge Sampaoli, en un amistoso disputado el 27 de marzo de 2018 en Madrid.