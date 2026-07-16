El encuentro se desarrollará este jueves desde las 10:30 en el Centro Cultural Provincial. Participarán intendentes, presidentes comunales y comités de cuenca del centro-norte de Santa Fe. Los ministerios de Obras Públicas, Desarrollo Productivo y Desarrollo Humano presentarán el Plan Hídrico Provincial para mitigar los excesos hídricos pronosticados para el último trimestre de 2026.

Prevención por El Niño: Pullaro reúne en Santa Fe a los intendentes del centro-norte para mitigar lluvias intensas a fin de año

El Gobierno de la provincia de Santa Fe acelera las acciones de prevención ante las alertas climatológicas para el cierre del año. Con el objetivo de unificar protocolos y anticiparse al posible desarrollo del fenómeno de El Niño durante los próximos meses, la gestión provincial llevará a cabo este jueves 16 de julio una nueva jornada de coordinación y planificación con intendentes, presidentes comunales y referentes productivos de la región centro-norte.

La actividad tendrá lugar en las instalaciones del Centro Cultural Provincial (Junín 2457, en la ciudad de Santa Fe) a partir de las 10:30. El encuentro estará encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro , dándole continuidad y escala territorial a la reunión de similares características que se celebró a principios de esta semana en la ciudad de Rosario con los mandatarios del sur santafesino .

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"Buscamos fortalecer la articulación en el territorio y unificar los criterios de actuación. La prevención y la obra pública planificada son las únicas herramientas reales para mitigar el impacto de las emergencias hídricas", señalaron desde el Ejecutivo provincial.

Articulación multiagencial frente a la amenaza de lluvias

El encuentro en la capital santafesina congregará no solo a las autoridades de los gobiernos locales de los departamentos del centro y norte provincial, sino también a representantes de los comités de cuenca, entidades agropecuarias y productivas, y organizaciones civiles vinculadas directamente a la gestión del riesgo de desastres.

Durante la jornada de trabajo, ministros y equipos técnicos de las carteras de Obras Públicas, Desarrollo Productivo, e Igualdad y Desarrollo Humano, junto a especialistas de la Secretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos y de la Secretaría de Recursos Hídricos, expondrán de manera pormenorizada el avance del Plan Hídrico Provincial.

En este espacio se presentará un balance de las obras de infraestructura que se vienen ejecutando en la región para optimizar la capacidad de escurrimiento del agua y disminuir el riesgo de anegamientos en los cascos urbanos. Del mismo modo, se repasarán los esquemas de asistencia directa a la población vulnerable y las estrategias para resguardar las cadenas productivas del interior santafesino.

Obras y prevención para el último trimestre del año

Los pronósticos meteorológicos de mediano plazo encienden luces de alerta sobre el comportamiento climático que se espera para el último trimestre de 2026, período en el cual los modelos científicos proyectan un incremento sustancial de los acumulados de lluvias sobre la región del Litoral argentino.

Frente a esta perspectiva de excesos hídricos, la Provincia viene desplegando una serie de acciones preventivas que contemplan desde el ensanche y desobstrucción de canales troncales en áreas rurales, hasta el fortalecimiento del equipamiento logístico de Protección Civil. Esta estrategia de mitigación incluye además una mesa de diálogo permanente con provincias vecinas para monitorear el comportamiento de las grandes cuencas de los ríos Paraná y Salado, garantizando que el flujo de agua interprovincial afecte lo menos posible a las áreas productivas y residenciales de Santa Fe.