El Senado trata la ley de Tierras: qué propone el proyecto que elimina los límites para la compra de extranjeros

La Cámara alta buscará debatir esta tarde una iniciativa impulsada por el oficialismo que deroga las restricciones para la adquisición de tierras rurales por parte de privados extranjeros. El texto también modifica el régimen de desalojos, expropiaciones y la ley de Manejo del Fuego.

El Senado tratará de darle media sanción este jueves al proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional que propone una amplia reforma en materia de propiedad privada y cuyo punto más controvertido es la eliminación de los límites vigentes para la compra de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras.

El proyecto, redactado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, llega al recinto sin los votos asegurados y después de varias modificaciones introducidas durante su tratamiento parlamentario . Además del capítulo referido a las tierras rurales, incluye cambios en los regímenes de desalojos, expropiaciones y manejo del fuego.

Qué cambia en la compra de tierras

La modificación más importante elimina los límites establecidos por la Ley 26.737, sancionada en 2011, que actualmente impide que las personas y empresas extranjeras superen el 15% de la superficie rural de cada provincia o municipio y fija un máximo de hectáreas que puede adquirir cada comprador extranjero en la denominada zona núcleo.

Si la iniciativa se aprueba, esas restricciones desaparecerán para los privados extranjeros. Solo continuarán alcanzados por controles especiales los Estados extranjeros y las empresas con participación estatal, que necesitarán autorización tanto del Poder Ejecutivo nacional como de las provincias para concretar las operaciones.

Desalojos más rápidos

El proyecto también modifica el régimen de desalojos. La propuesta habilita que cualquier persona que invoque un derecho o interés legítimo sobre un inmueble pueda solicitar la restitución inmediata de la propiedad sin esperar una sentencia definitiva, siempre que el juez considere verosímil el planteo en una evaluación preliminar.

En los casos donde habiten niños, personas con discapacidad o adultos mayores sin alternativa habitacional, el texto prevé un plazo de diez días para concretar el desalojo.

Cambios en la ley de Manejo del Fuego

Otro de los capítulos elimina la prohibición vigente para modificar durante 30 años el destino de los terrenos afectados por incendios, una restricción incorporada para desalentar que los incendios sean utilizados con fines inmobiliarios.

En materia de expropiaciones, la iniciativa restringe el concepto de utilidad pública, incorpora el pago del lucro cesante debidamente acreditado dentro de las indemnizaciones y limita las ocupaciones temporarias del Estado a un máximo de 90 días.

El oficialismo buscará darle media sanción al proyecto durante la sesión prevista para este jueves. Sin embargo, todavía no logró los votos necesarios para garantizar que la iniciativa se apruebe sin modificaciones.