Uno Santa Fe | Santa Fe | paritaria

Tensión y pulseada de datos: el gobierno provincial y los gremios abren la paritaria del segundo semestre en Santa Fe

Se abre la convocatoria para discutir números. Los gremios reclaman cubrir la diferencia de la inflación, el gobierno dice que no es igual para todos el impacto

16 de julio 2026 · 09:28hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Tensión y pulseada de datos: el gobierno provincial y los gremios abren la paritaria del segundo semestre en Santa Fe

Tensión y pulseada de datos: el gobierno provincial y los gremios abren la paritaria del segundo semestre en Santa Fe

Esta semana, más precisamente este jueves, se inicia una nueva ronda de paritarias en Santa Fe. En primer lugar, el gobierno se reunirá con trabajadores del Estado representados por ATE y UPCN. Después será el turno de los gremios de salud y los docentes. Como siempre este último encuentro preanuncia tensiones.

Los índices de inflación mensual de la provincia de Santa Fe informados por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC) para el período de enero a junio de 2026 acumularon 16,9%.

El aumento fue escalonado de enero a junio de un total del 12,5%: 2,6% en enero, 2,1% en febrero, 2,2% en marzo, 2% en abril, 2% en mayo y 1,6% en junio a pagar en julio. Por lo tanto habría una diferencia a cubrir.

La paritaria docente

“Solo en estos primeros seis meses del año ya tenemos una pérdida importante de alrededor del 5% del salario entre lo que fue la inflación del primer semestre y lo que fue el aumento que otorgó el gobierno", explicó Paulo Juncos, secretario gremial de Amsafe.

Sin embargo, el gobierno provincial sostiene que más del 70% de los docentes, en sus diferentes jerarquías, le ganaron a la inflación al incluir todos los suplementos como el Fondo Provincial de Capacitación Integral Docente. “Hoy los únicos que podrían tener alguna diferencia con el nivel son los cargos altos”, argumentan.

LEER MÁS: Santa Fe reabre las paritarias: este jueves arranca la negociación salarial del segundo semestre con estatales y docentes

Desde los gremios descreen de la iniciativa de diálogo. Recuerdan que de las nueve paritarias, siete cerró por decreto, y que eso no cambiará. Pasado en limpio, creen que el gobierno hará una mala propuesta y cerrarla por decreto.

El gobierno sostiene que las negociaciones llegan influenciadas por internas sindicales y estrategias de comunicación de los dirigentes que parecen priorizar el impacto mediático sobre los datos técnicos.

Básicamente interpretan que los dirigentes gremiales enfrentan el dilema de aceptar acuerdos realistas o mantener posturas rígidas para evitar el costo político ante sus afiliados. Entonces, no aceptan a sabiendas que el aumento igual se ejecutará por decreto.

paritaria inflación Santa Fe salarios docentes
Noticias relacionadas
Operativo relámpago en la madrugada: la Municipalidad recolectó casi cuatro toneladas de basura tras los festejos por la Selección

Operativo relámpago en la madrugada: la Municipalidad recolectó casi cuatro toneladas de basura tras los festejos por la Selección

Prevención por El Niño: Pullaro reúne en Santa Fe a los intendentes del centro-norte para mitigar lluvias intensas a fin de año

Prevención por El Niño: Pullaro reúne en Santa Fe a los intendentes del centro-norte para mitigar lluvias intensas a fin de año

Las escuelas de Santa Fe tendrán dos equipos de psicólogos para situaciones excepcionales

Las escuelas de Santa Fe tendrán dos equipos de psicólogos para situaciones excepcionales

Andamio se desplomó: Dos trabajadores sufrieron heridas en una obra sobre la Ruta 168.

Se desplomó un andamio en una obra de la Ruta 168 y dos trabajadores terminaron hospitalizados

Lo último

Colón y Ferro, cara a cara: el duelo de los candidatos que puede marcar el rumbo de la Zona A

Colón y Ferro, cara a cara: el duelo de los candidatos que puede marcar el rumbo de la Zona A

Checho Basile encabeza un Concejo de diálogo y agenda común: autonomía, cercanía y gestión institucional

Checho Basile encabeza un Concejo de diálogo y agenda común: autonomía, cercanía y gestión institucional

Amsafé reclamó recuperar el poder adquisitivo, volvió a pedir una cláusula de actualización automática y espera una oferta el martes

Amsafé reclamó recuperar el poder adquisitivo, volvió a pedir una cláusula de actualización automática y espera una oferta el martes

Último Momento
Colón y Ferro, cara a cara: el duelo de los candidatos que puede marcar el rumbo de la Zona A

Colón y Ferro, cara a cara: el duelo de los candidatos que puede marcar el rumbo de la Zona A

Checho Basile encabeza un Concejo de diálogo y agenda común: autonomía, cercanía y gestión institucional

Checho Basile encabeza un Concejo de diálogo y agenda común: autonomía, cercanía y gestión institucional

Amsafé reclamó recuperar el poder adquisitivo, volvió a pedir una cláusula de actualización automática y espera una oferta el martes

Amsafé reclamó recuperar el poder adquisitivo, volvió a pedir una cláusula de actualización automática y espera una oferta el martes

Paritaria Central: sin oferta del Gobierno, ATE y UPCN valoraron la política salarial del primer semestre y volverán a reunirse el martes

Paritaria Central: sin oferta del Gobierno, ATE y UPCN valoraron la política salarial del primer semestre y volverán a reunirse el martes

A qué sanción se expone la AFA por la bandera de Malvinas

A qué sanción se expone la AFA por la bandera de Malvinas

Ovación
Argentina recuperó el primer puesto del ranking FIFA

Argentina recuperó el primer puesto del ranking FIFA

Argentina vs. España: las cifras que hay que pagar para conseguir una entrada para la final

Argentina vs. España: las cifras que hay que pagar para conseguir una entrada para la final

Alarma en España: Lamine Yamal no entrenó y encendió las dudas para la final ante Argentina

Alarma en España: Lamine Yamal no entrenó y encendió las dudas para la final ante Argentina

Reino Unido pide a la FIFA investigar a Argentina por la bandera de las Islas Malvinas

Reino Unido pide a la FIFA investigar a Argentina por la bandera de las Islas Malvinas

La impresionante estadística de la Selección Argentina con Lionel Scaloni a la cabeza

La impresionante estadística de la Selección Argentina con Lionel Scaloni a la cabeza

Policiales
Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Escenario
Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

14 de Julio: la Alianza Francesa de Santa Fe celebra los valores de la Revolución Francesa y renueva su compromiso con la comunidad

14 de Julio: la Alianza Francesa de Santa Fe celebra los valores de la Revolución Francesa y renueva su compromiso con la comunidad

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Noche de salsa en Demos: Plynkys Son y Artistas Invitados

Noche de salsa en Demos: Plynky's Son y Artistas Invitados