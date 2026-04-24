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Prestianni recibió una grave sanción tras el escándalo con Vinicius en la Champions League

La UEFA le aplicó seis partidos de suspensión a Gianluca Prestianni por "conducta discriminatoria" contra el brasileño y pide elevar el castigo a la FIFA, lo que podría dejarlo sin Mundial

24 de abril 2026 · 11:03hs
Gianluca Prestianni recibió una durísima sanción.

Gianluca Prestianni recibió una durísima sanción.

Más de tres meses después del escándalo que dio la vuelta al mundo e involucró a Gianluca Prestianni, acusado de haber discriminado a Vinícius en medio del partido entre Benfica y Real Madrid por los 16avos de final de la Champions League, la UEFA dio a conocer la una grave sanción contra el argentino.

La dura sanción para Prestianni

Luego de la investigación de un Inspector de Ética y Disciplina de la casa madre del fútbol europeo, que analizó a detalle cada una de las grabaciones y testimonios del polémico cruce en el campo de juego, además de escuchar el descargo del brasileño y el de la defensa, se resolvió suspender al ex Vélez por "por un total de seis (6) partidos oficiales de clubes de la UEFA y/o de selecciones nacionales representativas para los que de otro modo sería elegible", según detalló el informe oficial de este viernes.

Si bien durante todo este tiempo se lo acusó a Prestianni de racista por supuestamente haberle dicho "mono" a Vinícius, lo cierto es que la UEFA lo castigó por "conducta discriminatoria (es decir, homofóbica)". De esos seis partidos, tres son efectivos y otros tres quedan en suspenso por un plazo de dos años a partir de la fecha de esta decisión.

Y uno de ellos ya fue cumplido en la revancha de las Águilas contra el Merengue en el Santiago Bernabéu a mediados de febrero. "Incluye el partido de suspensión provisional que el jugador ya cumplió durante el encuentro de repechaje de eliminación directa de la UEFA Champions League 2025/26 disputado el 25 de febrero de 2026 entre Real Madrid CF y SL Benfica", aclaró el ente máximo.

Así las cosas, solamente le quedarían cumplir dos fechas en competiciones europeas. Aunque la UEFA ya elevó el pedido a la FIFA para que esta suspensión se extienda a nivel mundial. Es decir, en los encuentros con la Selección Argentina. Esto podría poner en riesgo su participación en la Copa del Mundo, siempre y cuando Lionel Scaloni decida incluir su nombre en la lista de 26 convocados para viajar a Estados Unidos.

Atentos a esta situación, en AFA tantearon la posibilidad de que el delantero pueda purgar el castigo en los siguientes amistosos frente a Honduras (6/6 en Texas) e Islandia (9/6 en Alabama), pero no contarían al tratarse de cruces preparatorios y no partidos oficiales.

Prestianni, quien en abril rompió el silencio, negó ser racista y homofóbico y aseguró que lo "castigaron sin pruebas", aún tiene la chance de apelar ante la Comisión de Apelaciones de UEFA y luego recurrir al TAS para pedir una cautelar, pensando en su posible presencia en el Mundial 2026.

Prestianni Vinícius Champions League
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