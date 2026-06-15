Uruguay buscará arrancar con el pie derecho ante Arabia Saudita en el Grupo H

Este lunes en el Miami Stadium, los sudamericanos y los asiáticos se enfrentan por la primera fecha del Grupo H del Mundial 2026.

Uruguay pondrá primera en el Mundial 2026 este lunes cuando enfrente a Arabia Saudita, desde las 19, en el Miami Stadium, por la primera fecha del Grupo H. El conjunto dirigido por Marcelo Bielsa intentará comenzar con una victoria que le permita recuperar confianza y dejar atrás algunas dudas que surgieron durante los amistosos previos a la Copa del Mundo.

La selección uruguaya llega al debut sin derrotas en la preparación, aunque tampoco logró mostrar toda la contundencia que pretende su entrenador. Primero empató 1-1 frente a Inglaterra y luego igualó sin goles ante Argelia, resultados que dejaron sensaciones encontradas de cara al arranque de la competencia.

Más allá de esos antecedentes, la Celeste aparece como una de las candidatas a quedarse con el grupo gracias a la calidad de su plantel y a la experiencia internacional de varios de sus futbolistas. Bielsa apuesta a un equipo intenso, protagonista y con la ambición de avanzar a las fases decisivas del certamen.

Arabia Saudita quiere sorprender

Del otro lado estará una Arabia Saudita que llega con expectativas renovadas desde la llegada del entrenador Georgios Donis. Los Halcones Verdes tuvieron una preparación positiva, con una victoria por 3-0 frente a Puerto Rico y un empate sin goles ante Senegal, mostrando solidez defensiva y orden táctico.

El conjunto asiático buscará repetir actuaciones históricas como la que protagonizó en Qatar 2022, cuando derrotó a la Argentina en el partido inaugural de ambos equipos. Con esa referencia reciente, intentará transformarse nuevamente en una de las selecciones sorpresa del torneo.

Un partido con objetivos bien marcados

Para Uruguay, los tres puntos son fundamentales para encaminar la clasificación y evitar complicaciones en una zona que promete ser competitiva. Para Arabia Saudita, en cambio, sumar ante uno de los favoritos sería un resultado de enorme valor pensando en sus aspiraciones de avanzar a los 16avos de final.

El debut mundialista pondrá frente a frente dos realidades diferentes, pero con una misma necesidad: arrancar con el pie derecho en una Copa del Mundo donde cada punto puede resultar decisivo.

Probables formaciones de Arabia Saudita y Uruguay

Arabia Saudita:Mohammed Al-Owais; Saud Abdulhamid, Ali Al-Amri, Hassan Al-Tambakti, Moteb Al-Harbi; Nasser Al-Dawsari, Ali Al-Khaibari, Musab Al-Shamat, Salem Al-Dawsari; Marwan Al-Juwayr, Firas Al-Buraikan. DT: Georgios Donis.

Uruguay:Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Maximiliano Araújo; Federico Viñas y Darwin Núñez. DT: Marcelo Bielsa.

Hora: 19.00

TV: TyC Sports

Árbitro: Maurizio Mariani (ITA)

Estadio: Miami Stadium.