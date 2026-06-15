Matías Budiño se consolidó en el arco de Colón, despejó las dudas y ya nadie lo discute

En el inicio del torneo, Matías Budiño no brindaba seguridad, sin embargo con el correr de los partidos, el arquero sabalero se afianzó y ya nadie lo discute

Matías Budiño se consolidó en el arco de Colón y ya nadie lo discute.

Con 17 partidos disputados en el torneo, se puede decir que Colón cuenta con un arquero confiable. Y es que Matías Budiño logró despejar las dudas del comienzo, brindando seguridad y aplomo en el arco rojinegro.

Y es que en los primeros partidos, aún sin cometer errores groseros, Budiño no lograba transmitir seguridad . Y las pocas veces que a Colón le llegaban, le terminaban convirtiendo.

Budiño se consolidó en el arco de Colón

La sensación era que el arquero no se comía los goles, pero que hacía poco para evitarlos. Pero además, en medio de esas dudas que generaba, Budiño sufrió un traumatismo fuerte en la zona renal que lo dejó afuera del equipo dos partidos.

Por ese motivo, Budiño no estuvo presente en la victoria 1-0 contra Racing de Córdoba y la derrota 2-0 ante Deportivo Morón, retornando al equipo en el empate 0-0 frente a Godoy Cruz.

Precisamente, luego de su retorno al equipo, mostró su mejor versión siendo determinante en el triunfo ante All Boys con varias atajadas en el segundo tiempo y en el primer tiempo ante Almirante Brown para dejar con vida al equipo.

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Pero además salvó a Colón en el final del partido con Mitre de Santiago del Estero y con Defensores de Belgrano mantuvo la valla invicta por segundo partido al hilo y con el partido 1-0 tuvo una notable atajada ante un remate de Cicolini.

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- 90' min jugados

- 4 atajadas totales

- 3 dentro del area

- 3 reclamos altos

VALLA INVICTA



El mejor partido de Matias desde que esta en Colon pic.twitter.com/cnbudhWmMY — (@colonstats_) June 14, 2026

Frente a Defensores de Belgrano, el arquero sabalero se mostró muy seguro no solo cuando le patearon al arco, sino también para descolgar los centros y neutralizar los balones que llegaban por arriba.

Así las cosas, en los 15 partidos que lleva atajados, Budiño recibió 11 goles y mantuvo la valla invicta en siete encuentros, mostrando que claramente su rendimiento en el arco de Colón fue de menor a mayor y ya nadie lo discute.