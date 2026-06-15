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Nueva Zelanda e Irán levantan el telón del Grupo G con objetivos muy distintos

La Nueva Zelanda de Tim Payne recibirá a Irán, desde las 22, en el estadio de Los Ángeles, en su estreno en el Grupo G del Mundial.

15 de junio 2026 · 09:35hs
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Nueva Zelanda e Irán levantan el telón del Grupo G con objetivos muy distintos

La actividad del Grupo G del Mundial 2026 tendrá este lunes uno de sus primeros capítulos cuando Irán y Nueva Zelanda se enfrenten desde las 22 en el Estadio de Los Ángeles, en un partido que puede resultar determinante para las aspiraciones de ambos seleccionados en la fase inicial.

El conjunto asiático llega envuelto en una situación particular fuera de la cancha. Debido a restricciones logísticas y migratorias, Irán no pudo establecer su centro de entrenamiento en territorio estadounidense y deberá trasladarse desde Tijuana para disputar cada uno de sus compromisos. Más allá de ese inconveniente, el equipo llega fortalecido desde lo futbolístico tras encadenar triunfos en sus últimos amistosos frente a Costa Rica, Gambia y Mali.

Con una base consolidada y experiencia internacional, los iraníes buscarán arrancar el certamen con una victoria que les permita posicionarse rápidamente en una zona donde cada punto puede resultar decisivo de cara a la clasificación.

Del otro lado estará Nueva Zelanda, que afronta el desafío con la ilusión de transformarse en una de las revelaciones del torneo. El seleccionado oceánico deposita buena parte de sus expectativas en la experiencia de Tim Payne, uno de los referentes de un plantel que intentará dar pelea en un grupo exigente.

Sin embargo, la preparación previa dejó algunas señales de preocupación. Los neozelandeses cayeron ante Inglaterra y sufrieron una dura goleada por 4-0 frente a Haití, resultados que obligan al equipo a mejorar su rendimiento para competir en el máximo escenario internacional.

Por eso, el encuentro aparece como una oportunidad ideal para ambos: Irán intentará confirmar su condición de favorito y extender su buen momento, mientras que Nueva Zelanda buscará dejar atrás las dudas de la previa y sumar un resultado que le permita alimentar el sueño de avanzar a la siguiente ronda.

Probables formaciones de Irán y Nueva Zelanda

Irán: Hossein Hosseini; Milad Mohammadi, Ali Nemati, Shoja Khalizadeh, Daniel Esmaeilifar; Amir Razzaghinia, Mehdi Taremi, Saman Ghoddos; Mohammad Mohebbi, Amirhossein Hosseinzadeh, Ali Gholizadeh. DT: Amir Ghalenoei.Mirá también

Nueva Zelanda: Alex Paulsen; Ben Old, Tyler Bindon, Finn Surman, Tim Payne; Jesse Randall, Marko Stamenic, Joe Bell, Eli Just; Kosta Barbarouses, Callum McCowatt. DT: Darren Bazeley.

Hora: 22.00.

TV: TyC Sports.

Árbitro: César Arturo Ramos Palazuelos (MEX).

VAR: Yusuke Araki (JAP).

Estadio: Los Ángeles Stadium.

Nueva Zelanda Irán Mundial
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