Apertura Promocional: Atlético Franck es el primer finalista Atlético Franck superó a Regatas en el Mocoretá y es el primer finalista del Promocional. Unión y Progreso batió a Kimberley y habrá tercer partido. Por Ovación 15 de junio 2026 · 10:29hs

Este domingo se disputaron los segundos partidos de las series semifinales, además de resolverse algunas posiciones finales en el Torneo Apertura Promocional.

Atlético Franck lo cerró mejor ante Regatas en el Mocoretá y espera rival para saber si tendrá o no localía en dicha eliminatoria.

Por su parte, con un notable partido y varios puntos individuales altos, Unión y Progreso A le quitó el invicto a Kimberley (venía 13-0) y habrá desempate en el Cándido Arrúa. TORNEO APERTURA PROMOCIONAL - SEMIS - JUEGO 2 Domingo 14 de junio Unión y Progreso 79 (Matías Arce 12) - Kimberley 64 (Germán Muller 18) Regatas (SF) 45 (Franco Bauza 11) - Atlético Franck 50 (Luca Minetti 20) QUINTO PUESTO Alianza 58 (Juan Almada 15) - Colón (SF) 46 (Luca Gropelli 11) RONDA DEL 9° AL 12° PUESTO Alumni 56 (Matías Chelini 15) - Unión y Progreso B 47 (Ignacio Forneris 14) Santa Rosa 60 (Luciano Villa 13) - Central Rincón 47 (Carlos Mendieta 14) Posiciones finales: Santa Rosa y Alumni 5; Central Rincón y Unión y Progreso B 4