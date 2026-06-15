Este domingo se disputaron los segundos partidos de las series semifinales, además de resolverse algunas posiciones finales en el Torneo Apertura Promocional.
Apertura Promocional: Atlético Franck es el primer finalista
Atlético Franck superó a Regatas en el Mocoretá y es el primer finalista del Promocional. Unión y Progreso batió a Kimberley y habrá tercer partido.
Por Ovación
Atlético Franck lo cerró mejor ante Regatas en el Mocoretá y espera rival para saber si tendrá o no localía en dicha eliminatoria.
Por su parte, con un notable partido y varios puntos individuales altos, Unión y Progreso A le quitó el invicto a Kimberley (venía 13-0) y habrá desempate en el Cándido Arrúa.
TORNEO APERTURA PROMOCIONAL - SEMIS - JUEGO 2
Domingo 14 de junio
Unión y Progreso 79 (Matías Arce 12) - Kimberley 64 (Germán Muller 18)
Regatas (SF) 45 (Franco Bauza 11) - Atlético Franck 50 (Luca Minetti 20)
QUINTO PUESTO
Alianza 58 (Juan Almada 15) - Colón (SF) 46 (Luca Gropelli 11)
RONDA DEL 9° AL 12° PUESTO
Alumni 56 (Matías Chelini 15) - Unión y Progreso B 47 (Ignacio Forneris 14)
Santa Rosa 60 (Luciano Villa 13) - Central Rincón 47 (Carlos Mendieta 14)
Posiciones finales: Santa Rosa y Alumni 5; Central Rincón y Unión y Progreso B 4