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Denuncias por WhatsApp de conductas peligrosas al volante: cómo funciona el sistema

El “Sistema de Reporte Vial Ciudadano” es anónimo, pero requiere foto o video del vehículo denunciado. Es para maniobras peligrosas no para infracciones menores

15 de junio 2026 · 10:21hs
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Denuncias por WhatsApp de conductas peligrosas al volante: cómo funciona el sistema

Denuncias por WhatsApp de conductas peligrosas al volante: cómo funciona el sistema

En el marco de la Semana de la Seguridad Vial que tuvo como epicentro del miércoles 10 de junio, Día Nacional de la Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), lanzó el viernes un nuevo sistema de fiscalización y denuncias del comportamiento de los conductores, que involucra a los propios protagonistas.

Se denomina el Sistema de Reporte Vial Ciudadano, y tal como su nombre lo indica, se trata de un mecanismo que permitirá a todos los ciudadanos, sean conductores o no, hacer denuncias respecto a situaciones que consideren que ponen en riesgo la seguridad vial en la vía pública.

La nueva herramienta es de accionamiento totalmente digital y anónimo, de bajo costo y alto impacto, ya que se utiliza desde cualquier teléfono celular o computadora personal, y funciona a través de WhatsApp.

Qué denuncias son pertinentes y cuáles no

La Agencia Nacional de Seguridad Vial inició el sistema el viernes pasado. El “Sistema de Reporte Vial Ciudadano” es anónimo, pero requiere foto o video del vehículo denunciado. Es para maniobras peligrosas, no para infracciones menores

Está pensada para que cualquier persona pueda reportar hechos de violencia vial, pero no está pensada para denunciar siniestros comunes o faltas de tránsito menores como puede ser la de autos mal estacionados. La idea de esta herramienta es crear un canal de comunicación específico para registrar y sancionar conductas peligrosas al volante. La consecuencia de tener una denuncia que tiene curso positivo es la inhabilitación de la licencia de conducir de la persona que tuvo prácticas peligrosas para propios y/o para terceros en la vía pública.

El sistema ya está comenzó a funcionar desde el viernes 12 de junio, para lo cual la ANSV creó un equipo de especialistas que reciban las denuncias y puedan darle el curso correspondiente a la mayor brevedad posible.

denuncias viales ciudadano WhatsApp 1

El modo de uso es muy simple. Ante una situación que sea considerada de alto riesgo, las personas denunciantes deben escribir un mensaje de WhatsApp al número 11-2787-0000, tras lo cual recibirán un mensaje de bienvenida al Sistema de Reporte Vial Ciudadano de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, seguido de una breve explicación del funcionamiento.

denuncias WhatsApp Agencia Provincial de Seguridad Vial Violencia violencia vial Ciudadano
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