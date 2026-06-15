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España debuta ante Cabo Verde con la obligación de confirmar su favoritismo

La selección dirigida por Luis de la Fuente iniciará este lunes su camino en el Mundial 2026 frente al debutante Cabo Verde. La Roja llega como una de las grandes candidatas al título, mientras que el conjunto africano buscará dar el golpe en el Grupo H.

Ovación

Por Ovación

15 de junio 2026 · 09:30hs
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España debuta ante Cabo Verde con la obligación de confirmar su favoritismo

España pondrá primera en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 cuando enfrente este lunes a Cabo Verde, en el encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo H. El partido se disputará desde las 13 en el Atlanta Stadium y marcará el estreno de dos selecciones con objetivos muy distintos en la máxima cita del fútbol internacional.

La Roja llega respaldada por una impresionante racha de 30 partidos sin derrotas en tiempo reglamentario. El conjunto de Luis de la Fuente se consolidó como uno de los equipos más sólidos del panorama internacional y aparece entre los máximos candidatos a quedarse con el título. Su última caída se remonta a marzo de 2024, cuando perdió un amistoso frente a Colombia.

Más allá de haber cedido recientemente la final de la UEFA Nations League ante Portugal en la definición por penales, España mantiene una estructura consolidada, con una generación de futbolistas que combina experiencia y juventud. Su última presentación antes del Mundial fue un sorpresivo empate 1-1 ante Irak, resultado que encendió algunas señales de alerta, aunque sin alterar el optimismo que rodea al seleccionado europeo.

Del otro lado estará Cabo Verde, que afronta la primera participación mundialista de su historia. El equipo dirigido por Bubista intentará escribir una página inolvidable en el fútbol africano y sabe que sumar ante España sería un resultado histórico para sus aspiraciones.

Los africanos llegan con confianza luego de encadenar dos victorias consecutivas en la preparación, frente a Serbia e Islas Bermudas. Sin embargo, el desafío será mucho mayor ante una selección que aparece varios escalones por encima en la consideración previa.

El Grupo H también cuenta con Uruguay y Arabia Saudita, por lo que Cabo Verde entiende que cualquier punto puede resultar decisivo en la pelea por la clasificación. España, en cambio, buscará comenzar con una victoria que le permita encaminar rápidamente su presencia en la fase eliminatoria y ratificar por qué es uno de los grandes candidatos a levantar la Copa del Mundo.

Probables formaciones de España y Cabo Verde

España: Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aimeric Laporte, Marc Cucurella; Fabián Ruíz, Rodri, Pedri, Ferran Torres, Mike Oyarzabal y Alex Baena. DT: Luis de la Fuente.

Cabo Verde: Vozinha; Willyan Pina, Steven Lopes Cabral, Pico, Diney; Telmo Arcanjo, Kevin Lenini; Jovane Cabral, Jamiro Monteiro, Ryan Mendes; Nuno da Costa. DT: Bubista.

Hora: 13.00.

TV: DSports.

Árbitro: Adham Makhadmeh (JOR).

VAR: Joe Dickerson (USA).

Estadio: Atlanta Stadium.

España Cabo Verde Mundial
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