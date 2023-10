Qué dijo el ex-Unión cuando le preguntaron por su retiro

Enrique Bologna, exarquero de Unión, fue consultado sobre su continuidad en el fútbol, tras la victoria de Defensa ante Chaco For Ever.

El experimentado Enrique Bologna, arquero de Defensa y Justicia y exjugador de Unión, figura en la clasificación de su equipo a semifinales de la Copa Argentina atajando dos penales en el desempate ante Chaco For Ever, se mostró exultante por la victoria y comentó que "no" planea retirarse en lo inmediato.