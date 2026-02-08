Uno Santa Fe | Ovación | Regatas

Regatas de Santa Fe perdió pero sigue en competencia en San Juan

En la 5° fecha de la Liga Federal de Vóley que se disputa en San Juan, Regatas cayó ante Manantial de Tucumán pero clasificó como mejor segundo a la siguiente instancia

8 de febrero 2026 · 17:54hs
Regatas de Santa Fe cayó ante Sportivo Manantiales en San Juan.

Con la participación de Regatas de Santa Fe, se desarrolla en la provincia de San Juan la Liga Federal de Vóley, teniendo como escenarios el estadio Aldo Cantoni y el Velódromo Vicente Chancay. La organización está a cargo de la Federación Sanjuanina de Vóley, bajo la fiscalización de la FeVA (Federación de Voleibol Argentino).

Regatas cayó pero sigue en competencia

Regatas de Santa Fe no tuvo una jornada positiva desde el punto de vista del resultado, ya que en la quinta fecha de la Liga Federal de Vóley, que se disputa en San Juan, y otorga dos ascensos a la elite nacional, cayó frente a Sportivo Manantial de Tucumán por 3 a 2 con los arbitrajes de Lucas Virovoy y María José Toledo.

La victoria de las tucumanas sobre las santafesinas se dio con parciales de 23-25, 31-33, 25-21, 25-22 y 12-15, en un cotejo que se disputó en la cancha 3 del Velódromo Vicente Alejo Chancay de San Juan, y fue válido por la Zona 3 de la rama femenina.

Se cortó la racha que había conseguido la escuadra lagunera, ya que había ganando las anteriores presentaciones. Había arrancado venciendo a Ausonia de San Juan 3 a 2, siguió derrotando a Club Junín de Buenos Aires 3 a 1, a Hispano de San Juan por 3 a 0, y 3 a 1 a Gremio de Puerto San Julián, en la provincia de Santa Cruz.

En un partido muy disputado y muy equilibrado, las santafesinas cayeron en los dos primeros sets, aunque en el segundo dieron una batalla descomunal extendiéndose por espacio de casi cuarenta y cinco minutos, porque no lograban sacarse ventajas. En el tercer y cuarto set logró imponerse, con mucho esfuerzo y sacrificio, pero triunfando al final. En el último chico, el del tie break, fue punto a punto, ninguno regalaba nada, y fue con final abierto. Se lo llevaron las tucumanas porque fueron más finas, y se equivocaron menos.

image
Las laguneras perdieron pero igual lograron el pasaje a los play offs de la Liga Federal.

En la última fecha de la fase de grupos, además de la derrota de las santafesinas, se produjo la victoria de Gremio de Puerto San Julián sobre Club Junín de Buenos Aires por 3 a 1, pero no logró alcanzar a las laguneras en las posiciones. En consecuencia, Sportivo Manantial de Tucumán con 13, y Regatas de Santa Fe con 12, son los dos elencos que lograron el pasaje a la siguiente instancia del certamen.

Tras haberse jugado la etapa clasificatoria, en el cual los equipos fueron divididos en 4 grupos, se determinarán los 16 mejores para la etapa de play off, entre los cuales está Regatas de Santa Fe, y los que jugarán por la Permanencia.

Regata de Santa Fe formó con: Milagros Mecoli, Ailen Sorba, Candela Gancedo, Paulina Sarah Muller, Carolina Soledad Wetzel, María Laura Kiener, Agustina Marotte, Malena Sorba, Indra Rizzi, Trinidad Roubineau, Lucía Giménez, Cecilia Soledad Vicino (capitán) y Catalina Bellone. Entrenadora: Florencia Delfino.

