En condición de local, Central Rincón batió a Alumni de Laguna Paiva por 64 a 58, en el cierre de la fecha 10 del torneo Apertura Promocional. El domingo se completará la fase regular. A continuación, el repaso de los encuentros y la tabla de colocaciones.
Central Rincón sumó su primera victoria en el Promocional ante Alumni
En condición de local, Central Rincón batió a Alumni de Laguna Paiva por 64 a 58, en el cierre de la fecha 10 del torneo Apertura Promocional
Por Ovación
21 de mayo 2026 · 13:16hs
TORNEO APERTURA PROMOCIONAL - FECHA 11
VIERNES 22 DE MAYO
20.45 Colón (SF) vs. Alumni (LP)
DOMINGO 24 DE MAYO
20.00 Kimberley vs. Unión y Progreso A
20.00 Atlético Arroyo Leyes vs. Atlético Franck
20.00 Regatas (SF) vs. Unión y Progreso B
20.00 Central Rincón vs. Colón (SJ)
20.00 Santa Rosa vs. Alianza (Santo Tomé)
TABLA DE POSICIONES
Kimberley 20 (10-0); Atlético Franck y Alianza 18 (8-2); Colón (SF) 17 (7-3); Unión y Progreso A 17 (8-2)(-1); Atlético Arroyo Leyes 15 (5-5); Regatas (SF) 14 (4-6); Colón (SJ) y Alumni 13 (3-7); Santa Rosa 12 (2-8); Central Rincón 11 (1-9) y Unión y Progreso B 10 (1-9)(-1)