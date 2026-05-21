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Unión despejó las dudas: no vende su plaza y ya piensa en la próxima Liga Nacional

Venció el plazo para presentar intención de venta de plazas, Unión no realizó ningún trámite ante la AdC y continuará en la Liga Nacional

Ovación

Por Ovación

21 de mayo 2026 · 12:59hs
Unión despejó las dudas: no vende su plaza y ya piensa en la próxima Liga Nacional

Mientras en distintos rincones del básquet nacional se aguardaban definiciones sobre posibles ventas de plazas, en Unión de Santa Fe eligieron el silencio. Ese silencio terminó diciendo mucho más que cualquier rumor.

Unión seguirá en la Liga Nacional

El 20 de mayo venció el plazo oficial establecido por la Asociación de Clubes para presentar cartas de intención en caso de querer negociar un lugar en la Liga Nacional. Hubo movimientos, llamados y especulaciones. Sin embargo, desde Santa Fe no salió ningún pedido rumbo a Buenos Aires. El único que avanzó formalmente en ese sentido fue Obras Basket.

Guerra Unión Liga Nacional

Así, Unión ratificó con hechos su permanencia en la máxima categoría y se prepara para disputar una nueva temporada entre los mejores del país. Será la novena experiencia rojiblanca en la elite y la sexta consecutiva desde aquel ascenso conseguido en 2021, que marcó el regreso definitivo del club al primer plano nacional.

Con el futuro institucional aclarado, ahora empieza otro partido: el armado del proyecto deportivo. La dirigencia tiene como principal objetivo sostener a Ariel Rearte al frente del equipo y empezar a darle forma a una estructura que permita sostener la competitividad en una Liga cada vez más exigente.

En ese escenario, algunos nombres ya aparecen como parte de la base. Facundo Chamorro, Yeferson Guerra y Lucas Peralta continúan vinculados contractualmente al club. Este último viene de jugar a préstamo en Comunicaciones de Mercedes y deberá definirse cuál será su lugar en el nuevo ciclo.

Todavía falta para el inicio de la pretemporada, pero en Unión ya se empezó a mover el tablero. Sin estridencias, pero con una señal clara: el Tatengue no se baja.

Unión Liga Nacional Asociación de Clubes
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