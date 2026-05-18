Jueves de Letras: comunidad, lectura y participación

El Foro Cultural UNL abre una nueva edición de Jueves de Letras, ciclo que impulsa la producción literaria regional. Habrá presentaciones de libros, lecturas en vivo, feria editorial, talleres y propuestas centradas en las comunidades lectoras.

El Foro Cultural de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) se ha transformado en el epicentro de la producción literaria local a través de los Jueves de Letras , un ciclo que nace desde la Universidad pública bajo el programa Foro Abierto Letras . Esta iniciativa busca potenciar la bibliodiversidad y ofrecer un espacio de encuentro entre quienes escriben, editan y leen en la región.

Durante 2025 , se llevaron a cabo cuatro encuentros entre junio y noviembre con una nutrida y renovada participación de la comunidad cultural:

Producción y formación : Más de 75 personas asistieron a los talleres

Circulación de obras : Se presentaron 20 libros y publicaciones editoriales

Lectura en vivo : Más de 30 autoras y autores compartieron sus textos, destacándose la presencia de referentes como Santiago Venturini y Marilyn Contardi

Cruce de lenguajes : Las performances integraron a 15 artistas de la región, entre músicos, actores y escritores

Economía cultural: La feria contó con la participación de más de 25 emprendimientos editoriales y gráficos locales

La repercusión del ciclo 2025 se tradujo en una respuesta masiva para la nueva edición: en la primera etapa de selección se presentaron más de 100 postulaciones.

La próxima cita es este jueves 21 de mayo a partir de las 17.30 h en el Foro Cultural (9 de Julio 2150). Sobre esta nueva etapa, Mercedes Bisordi, curadora del espacio, destaca un cambio de enfoque: “El eje de 2026 está puesto en los lectores y en las comunidades que se crean a través de la lectura. Como novedades en esta primera edición de 2026, tendremos bar con micrófono abierto, clubes de lectura invitados a hacer sus recomendaciones, una intervención percu-poética y una activación sorpresa”.

El taller de poesía, de la mano del Grupo Afluente, se desarrollará el martes 19 de mayo con inscripción previa (única actividad arancelada). Como en ediciones anteriores, y en base a la convocatoria abierta, habrá presentaciones de libros, lectura en vivo y feria editorial. Todo con entrada libre y gratuita.