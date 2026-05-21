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Roxband llega a Santa Fe con su nuevo espectáculo "Las canciones de Roxette como nunca lo escuchaste"

La presentación será el viernes 22 de mayo a las 21:30 en el Centro Cultural Provincial. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de www.ticketway.com.ar

21 de mayo 2026 · 08:33hs
Roxband llega a Santa Fe con su nuevo espectáculo “Las canciones de Roxette como nunca lo escuchaste”

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Roxband llega a Santa Fe con su nuevo espectáculo “Las canciones de Roxette como nunca lo escuchaste”

Roxband llega a Santa Fe con su nuevo espectáculo “Las canciones de Roxette como nunca lo escuchaste”, una propuesta que reinterpreta los grandes clásicos del icónico dúo con un formato renovado y una impronta sonora distintiva.

La presentación será el viernes 22 de mayo a las 21:30 en el Centro Cultural Provincial (Junín 2457), donde la banda desplegará un show con arreglos de cuerdas, incorporando violín y cello para ofrecer una experiencia diferente y envolvente. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de www.ticketway.com.ar

Roxband brindará un show especial: rinde homenaje a los grandes éxitos de Roxette, recorriendo las canciones que marcaron los años 90. Un espectáculo con una potente puesta en escena, pensada para emocionar y sorprender desde el primer acorde. Esta vez, Roxband se anima a ir un paso más allá: un formato diferente, momentos inesperados y una sonoridad que transforma cada canción en una experiencia única. Clásicos inolvidables reinterpretados como nunca antes, con una profundidad y una fuerza que prometen un show imperdible.

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Roxband llega a Santa Fe con su nuevo espectáculo “Las canciones de Roxette como nunca lo escuchaste”

Roxband llega a Santa Fe con su nuevo espectáculo “Las canciones de Roxette como nunca lo escuchaste”

Sobre los artistas

“Nuestro principal objetivo con este espectáculo es transmitir la esencia y la energía de Roxette, ofreciendo al público una experiencia única y profundamente disfrutable.” Con Soledad Sosa en el rol de Marie Fredriksson y Maxi Guillén como PerGessle, acompañados por una banda integrada por músicos profesionales, el show recorre los grandes éxitos del dúo sueco. El repertorio combina fieles interpretaciones de sus versiones originales con recreaciones inspiradas en presentaciones icónicas como Live in Zürich 1991, Sydney 1991, Barcelona 2001 y Live Travelling the World 2013.

A través de una propuesta renovada, cargada de magia, con una cuidada puesta en escena y sorpresas durante el espectáculo, la experiencia invita a un viaje a las décadas del 80 y 90 para revivir lo mejor de Roxette.

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