Almagro de Esperanza se impuso en el Cerati ante Rivadavia y dejó la definición por posiciones en la zona A1 del Apertura realmente al rojo vivo. El martes 26 se jugará la última fecha de la fase regular.
Apertura A1: Almagro superó a Rivadavia en el cierre de la fecha 10
Por Ovación
21 de mayo 2026 · 13:26hs
TORNEO APERTURA - A1 - FECHA 10
MARTES 19 DE MAYO
Colón (SJ) 56 (Juan Bertero 10) - Gimnasia 73 (Marcial D'amelio 15)
MIÉRCOLES 20 DE MAYO
Rivadavia 77 (Mauro Natta 19 - Almagro 83 (Matías Felcaro 32)
TABLA DE POSICIONES
Colón (SF) 17 (8-1); Sanjustino, Gimnasia y Alma Juniors 15 (6-3); Almagro, Unión (SF) y Rivadavia 14 (5-4); Colón (SJ) 13 (4-5); República del Oeste 12 (3-6); CUST A 11 (1-9) y Banco 10 (1-8)