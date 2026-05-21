Uno Santa Fe | Ovación | Neuer

Con el regreso de Neuer, Alemania presentó su lista de convocados para el Mundial

El histórico arquero alemán Manuel Neur disputará su quinta Copa del Mundo con la Selección de Alemania

21 de mayo 2026 · 12:32hs
Manuel Neuer jugará su quinto mundial.

Manuel Neuer jugará su quinto mundial.

Alemania presentó su lista definitiva de convocados para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, donde se destaca la presencia Manuel Neuer, histórico arquero de 40 años.

Alemania presentó la lista con la presencia de Neuer

Neuer, quien viene de tener una gran temporada con el Bayern Múnich, equipo en el que se encuentra desde mediados del 2011, disputará su quinta cita mundialista con Julian Nagelsmann como director técnico.

La primera participación de Neuer se dio en Sudáfrica 2010, donde la selección alemana alcanzó las semifinales y terminó tercera. Sin embargo, su mejor actuación fue en Brasil 2014, donde revolucionó el puesto al mostrarse como una especie de líbero para salvar a sus compañeros en varias ocasiones cuando quedaban mal parados.

A partir de allí todo fue muy complicado para la selección alemana, que se despidió en la fase de grupos tanto en Rusia 2018 como en Qatar 2022.

El histórico arquero había anunciado su retiro de la selección luego de la Eurocopa que se disputó en Alemania en el 2024, donde fueron eliminados en los cuartos de final por Alemania, por lo que volverá a ponerse el buzo de la "Mannschaft" después de casi 700 días.

El Mundial 2026 representará la vigésimo primera participación de Alemania en el torneo de selecciones más importante del mundo, en el que pudo consagrarse campeón en 1954, 1974, 1990 y 2014, derrotando en las últimas dos a la Argentina.

Los convocados de Alemania para el Mundial 2026

Arqueros:

Manuel Neuer

Oliver Baumann

Alexander Nübel

Defensores:

Waldemar Anton

Nathaniel Brown

Joshua Kimmich

David Raum

Antonio Rüdiger

Nico Schlotterbeck

Jonathan Tah

Malick Thiaw

Mediocampistas:

Pascal Grob

Angelo Stiller

Felix Nmecha

Aleksandar Pavlovic

Leon Goretzka

Nadiem Amiri

Jamal Musiala

Florian Wirtz

Lennart Karl

Delanteros:

Deniz Undav

Kai Havertz

Jamie Leweling

Nick Woltemade

Maximilian Beier

Neuer Alemania Mundial
Noticias relacionadas
se sorteo roland garros: ¿quienes seran los rivales de los argentinos en la primera ronda?

Se sorteó Roland Garros: ¿quiénes serán los rivales de los argentinos en la primera ronda?

la revelacion de hugo tocalli en uno 106.3: si no lo veia a messi, me tenia que ir del pais

La revelación de Hugo Tocalli en UNO 106.3: "Si no lo veía a Messi, me tenía que ir del país"

apertura a1: almagro supero a rivadavia en el cierre de la fecha 10

Apertura A1: Almagro superó a Rivadavia en el cierre de la fecha 10

torneo apertura a2: el quilla goleo a centenario y espera resultados

Torneo Apertura A2: El Quillá goleó a Centenario y espera resultados

Lo último

Navone pasó por encima a Munar y se metió en las semifinales del ATP 250 de Ginebra

Navone pasó por encima a Munar y se metió en las semifinales del ATP 250 de Ginebra

Se sorteó Roland Garros: ¿quiénes serán los rivales de los argentinos en la primera ronda?

Se sorteó Roland Garros: ¿quiénes serán los rivales de los argentinos en la primera ronda?

Medrán tendría al reemplazante de Lértora en Colón y retocó el fondo pensando en Mitre

Medrán tendría al reemplazante de Lértora en Colón y retocó el fondo pensando en Mitre

Último Momento
Navone pasó por encima a Munar y se metió en las semifinales del ATP 250 de Ginebra

Navone pasó por encima a Munar y se metió en las semifinales del ATP 250 de Ginebra

Se sorteó Roland Garros: ¿quiénes serán los rivales de los argentinos en la primera ronda?

Se sorteó Roland Garros: ¿quiénes serán los rivales de los argentinos en la primera ronda?

Medrán tendría al reemplazante de Lértora en Colón y retocó el fondo pensando en Mitre

Medrán tendría al reemplazante de Lértora en Colón y retocó el fondo pensando en Mitre

Robaron mientras dormían: se llevaron dólares, pesos y electrónica de una vivienda de Colastiné Norte

Robaron mientras dormían: se llevaron dólares, pesos y electrónica de una vivienda de Colastiné Norte

Valenti, sin vueltas en Unión: Es una locura lo que cobra de entradas la Copa Argentina

Valenti, sin vueltas en Unión: "Es una locura lo que cobra de entradas la Copa Argentina"

Ovación
La revelación de Hugo Tocalli en UNO 106.3: Si no lo veía a Messi, me tenía que ir del país

La revelación de Hugo Tocalli en UNO 106.3: "Si no lo veía a Messi, me tenía que ir del país"

Comenzó la venta de entradas para los hinchas de Unión que viajan a Rosario

Comenzó la venta de entradas para los hinchas de Unión que viajan a Rosario

Se sorteó Roland Garros: ¿quiénes serán los rivales de los argentinos en la primera ronda?

Se sorteó Roland Garros: ¿quiénes serán los rivales de los argentinos en la primera ronda?

Navone pasó por encima a Munar y se metió en las semifinales del ATP 250 de Ginebra

Navone pasó por encima a Munar y se metió en las semifinales del ATP 250 de Ginebra

Unión despejó las dudas: no vende su plaza y ya piensa en la próxima Liga Nacional

Unión despejó las dudas: no vende su plaza y ya piensa en la próxima Liga Nacional

Policiales
Allanamientos de Gendarmería en Rosario: cayó un distribuidor y vendedor de drogas

Allanamientos de Gendarmería en Rosario: cayó un distribuidor y vendedor de drogas

Detuvieron a un hombre de 37 años por la muerte de su mujer en barrio Guadalupe Oeste

Detuvieron a un hombre de 37 años por la muerte de su mujer en barrio Guadalupe Oeste

Llevaban más de tres kilos de cocaína en un auto junto a dos cadetes del ISeP y fueron detenidos por Gendarmería

Llevaban más de tres kilos de cocaína en un auto junto a dos cadetes del ISeP y fueron detenidos por Gendarmería

Escenario
Piti Fernandez en Santa Fe

Piti Fernandez en Santa Fe

Roxband llega a Santa Fe con su nuevo espectáculo Las canciones de Roxette como nunca lo escuchaste

Roxband llega a Santa Fe con su nuevo espectáculo "Las canciones de Roxette como nunca lo escuchaste"

Descubrí Peek el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Descubrí "Peek" el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Jueves de Letras: comunidad, lectura y participación

Jueves de Letras: comunidad, lectura y participación

Mundo K-POP: Cazadoras de demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia